Educação de Ferraz presta contas de ano letivo nesta quinta-feira

A Secretaria da Educação de Ferraz de Vasconcelos prestará contas de suas atividades durante o ano letivo de 2017. A audiência pública acontece na próxima quinta-feira, dia 14, às 9h30, na Câmara, no centro. No total, de acordo com o relatório da pasta, a rede municipal de ensino atendeu 22.230 estudantes, no ano passado, distribuídos da seguinte forma: 6.767 alunos na Educação Infantil; 12.739 no Ensino Fundamental e 1.216 na Educação de Jovens e Adultos (EJA). No período, a evasão escolar foi de apenas 1,27%, o que representa a saída de 283 alunos.

No mesmo levantamento constatou-se que a taxa de analfabetismo da população acima de 15 anos era de 4,91%, em 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em contrapartida, em 2017, esse índice apresentou uma pequena variação negativa, isto é, atingiu a 4,93%.

Na prática, o percentual significa a existência de 60 alunos de um total de 1.216 do EJA que concluíram o segundo semestre, no ano passado, porém, permaneceram na condição de não alfabetizados. Com isso, fica evidenciado que o enfrentamento municipal ao analfabetismo de pessoas acima de 15 anos continuou praticamente estagnado nos últimos sete anos, o que sinaliza desde já que algo precisa ser feito.