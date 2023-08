Educação de Itaquá abre inscrições para vagas em creches

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para vagas nas creches do município. Serão disponibilizadas aproximadamente 2.700 vagas distribuídas em 59 unidades para crianças de até 3 anos e 11 meses de idade e as matrículas podem ser feitas até o dia 31 de agosto através do link https://cutt.ly/Cwdiywpk.



No cadastro será solicitado o nome e CPF da criança e do responsável legal, o endereço, Número de Identificação Social (NIS) ou de outro programa social que a família participe, além do local de trabalho do responsável legal e o nome da creche mais próxima da residência.



“Estamos em busca da transformação da educação na cidade e a geração de novas vagas é mais uma ação que faz parte deste trabalho, seja com a entrega de novos uniformes e materiais, como nossas crianças merecem”, disse a secretária de Educação, Maria Cristina Perpétuo.



Desde o ultimo mês, a pasta vem realizando a entrega dos uniformes do kit inverno aos estudantes das escolas e creches municipais. A distribuição está ocorrendo de forma gradual nas 114 unidades do sistema público municipal de ensino. O kit chega para complementar as peças com jaqueta, calça e dois pares de meias.



“Vamos seguir com o nosso objetivo de zerar a fila por vagas em creche. Uma cidade construída pela educação é a cidade que queremos, com o pleno desenvolvimento em diferentes setores, mas sempre tendo a educação como pilar principal”, completou o prefeito Eduardo Boigues.