Educação de Mogi apresenta balanço do 1º quadrimestre de 2025

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes recebeu, nesta semana, a Secretaria Municipal de Educação para a audiência pública de prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2025. O encontro, comandado pela presidente da Comissão Permanente de Educação, Malu Fernandes (PL), contou com a participação da secretária municipal de Educação, Darly Aparecida de Carvalho e sua equipe técnica, além dos vereadores Johnny da Inclusão (Avante), Mauro Araújo (MDB), Edson Santos (PSD), Inês Paz (PSOL), prof. Edu Ota (Pode) e Priscila Yamagami Kähler (PP).

Durante a apresentação, Darly detalhou os principais dados da rede municipal de ensino, que atende 47.074 estudantes em 211 unidades escolares. Do total, 24.891 alunos estão matriculados em período integral. Para atender essa demanda, a pasta conta com 3.496 servidores, sendo 1.617 do Magistério e 1.879 técnicos e de apoio, além de 50 estagiários.

Os investimentos em Educação no quadrimestre somaram R$ 389,6 milhões em valores empenhados, dentro de um orçamento total de R$ 737,1 milhões. Os recursos vieram majoritariamente de fontes próprias complementados por repasses do Fundeb, PNAE, PNATE, salário-educação e emendas parlamentares.

Entre os destaques, está o programa de alimentação escolar, que serviu mais de 18,5 milhões de refeições entre fevereiro e abril, com investimento superior a R$ 12,5 milhões. Já o transporte escolar atendeu 5.431 alunos diariamente, com 123 veículos entre frota própria e terceirizada.

Na Educação Especial e Inclusiva, 701 estudantes foram atendidos por equipe multidisciplinar, e 504 alunos contaram com profissionais de apoio, sendo 182 novos atendimentos no período. A Escola Clínica TEA realizou 3.839 terapias e atendeu 465 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro Autista. A EMESP Prof.ª Jovita Franco Arouche manteve o atendimento de 389 alunos duas vezes por semana.

A Secretaria também apresentou iniciativas voltadas à modernização tecnológica da rede, como a substituição da conectividade em 225 pontos da Educação, ampliação do uso de Chromebooks e reestruturação de sistemas internos. Foram registrados mais de 1.000 atendimentos técnicos, e 40 novos Chromebooks foram entregues a professores.

Outro destaque foi a entrega de 49 mil kits de material escolar, inclusive com itens acessíveis para alunos com deficiência visual, além da distribuição de 45.920 peças de uniforme escolar. Na infraestrutura, foram destacadas obras em andamento e reformas em unidades escolares.