Educação de Poá promove ações ambientais durante o Junho Verde

Com o objetivo de incentivar a conscientização ambiental desde a infância, a Secretaria de Educação de Poá promoveu ao longo de junho uma série de ações educativas em alusão ao Mês do Meio Ambiente. A programação envolveu alunos, professores, famílias e toda a comunidade escolar, reforçando a importância da sustentabilidade e do cuidado com o planeta em diferentes frentes pedagógicas.

Um dos destaques foi a atividade de plantio de árvores realizada no último dia 17 de junho, com alunos da EMEB Manoel da Silva de Oliveira. A ação aconteceu na Fonte Primavera e contou com a participação do prefeito Saulo Souza e da secretária de Meio Ambiente, Claudete Canada. A proposta foi oferecer uma vivência prática às crianças, sensibilizando sobre a importância da preservação ambiental e da valorização dos recursos naturais.

A educação ambiental também se fez presente nas comemorações de Corpus Christi, no dia 19 de junho. Inspiradas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, as escolas desenvolveram projetos pedagógicos que resultaram na produção de tapetes temáticos com mensagens e imagens voltadas à sustentabilidade. As apresentações abordaram tópicos como vida na água, saúde e bem-estar, consumo consciente e proteção da biodiversidade.

Outro ponto alto do mês foi a adesão de Poá à VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que integra a preparação do Brasil para a COP30, marcada para ocorrer em 2025, em Belém (PA). Com o tema “Vamos transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática”, a Conferência mobiliza estudantes de 11 a 14 anos do Ensino Fundamental II a desenvolverem projetos ambientais e atuarem como representantes de suas escolas. Em Poá, quatro escolas da rede estão engajadas na proposta, promovendo jornadas pedagógicas voltadas à pesquisa e à ação local no enfrentamento das mudanças climáticas.

Segundo o secretário de Educação, Diego Moreira, a participação na CNIJMA reforça o papel da escola como espaço de transformação social e de fortalecimento da cidadania ambiental. “Estamos investindo em uma educação crítica, democrática e transformadora, que prepara nossos alunos para entender e agir frente aos desafios climáticos globais”, explicou o secretário.

O secretário disse ainda que as escolas da rede municipal desenvolvem projetos permanentes, como hortas escolares, atividades de reciclagem e práticas de alimentação saudável, que contam com a participação ativa das famílias dos alunos. “Essas ações integram o cotidiano escolar às vivências das crianças, consolidando valores de responsabilidade e cuidado com o meio ambiente desde cedo”, comentou. Para o prefeito, iniciativas como essas são fundamentais para garantir um futuro mais sustentável. “A educação ambiental é uma das bases para construirmos uma cidade mais consciente e comprometida com o planeta. Ver nossas crianças envolvidas e entusiasmadas com essas ações é sinal de que estamos no caminho certo”, finalizou.