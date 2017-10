Educação divulga datas de escolhas de vagas para professores do concurso de PEB I

A Secretaria da Educação de São Paulo definiu para os dias 10, 11 e 16 de outubro as datas do processo de escolha de vagas de professores aprovados no concurso de educação básica I (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental). O cronograma obedece a região e a classificação do candidato. O edital foi publicado na edição desta quarta-feira (4) do Diário Oficial do Estado (DOE), no Caderno Executivo I.

Há 1.158 cargos disponíveis em unidades da rede estadual da capital, Carapicuíba, Guarulhos, Mauá, Campinas e São José dos Campos. Os profissionais convocados devem comparecer aos locais indicados com documento de identidade (RG) e cadastro de pessoas físicas (CFP). O candidato que não atender a chamada será excluído do concurso.

O certame foi realizado em novembro de 2014 e prevê a contratação total de 5,7 mil profissionais. Em São Paulo, a categoria tem rendimento de R$ 1.565,19, além de abono complementar de R$ 158,31 para jornada de 30 horas semanais.

Os novos docentes serão capacitados para atuar com programas como Ler e Escrever, para alfabetização, e o EMAI (Ensino de Matemática para Anos Iniciais), que garantem ao Estado de São Paulo a melhor posição no IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, aplicado pelo Ministério da Educação.