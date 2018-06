Educação do Estado abre inscrições para concurso de agente de organização escolar

A Secretaria de Estado da Educação (SEE) publicou no Diário Oficial desta terça-feira (5) o edital referente ao concurso para o provimento de 1.495 cargos de Agente de Organização Escolar (AOE) que serão distribuídos entre as 91 diretorias regionais de ensino da rede estadual paulista. O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Estado (prorrogável uma vez por igual período, a critério da SEE). As inscrições poderão ser realizadas no site da CKM Serviços (www.ckmservicos.com.br), no link referente ao respectivo concurso, entre as 10 horas do próximo dia 11 de junho e as 16h do dia 10 de julho deste ano, quando serão encerradas.

A função do AOE é atuar exclusivamente nas unidades de ensino da rede em atividades que envolvem a rotina da secretaria escolar, assim como no atendimento aos alunos e comunidade escolar em geral. A jornada de trabalho compreende 40 horas semanais e a remuneração mensal total é de R$ 1.142,64 (salário base + abono complementar).

Para concorrer, o candidato precisa ter idade mínima de 18 anos, nível médio completo e ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, além de não registrar antecedentes criminais, estar em dia com a Justiça Eleitoral, com as obrigações do serviço militar (se for do sexo masculino) e com o Imposto de Renda.

A taxa de inscrição é de R$ 32,00 e pode ser paga por meio de boleto em qualquer agência bancária, sendo a inscrição confirmada somente após a efetivação do pagamento dentro do prazo estipulado.

Podem solicitar redução do valor da taxa de inscrição (correspondente a 50%) candidatos que sejam estudantes regularmente matriculados em uma das séries do Ensino Médio, curso pré-vestibular ou curso superior (em nível de graduação ou pós-graduação). Ou ainda candidatos que estejam desempregados ou recebam remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos. Ambas situações devem ser comprovadas por meio de documentação relacionada no edital.

Doadores de sangue que comprovarem doação de no mínimo três vezes no período de um ano a um órgão oficial ou entidade credenciada pela União, Estado ou Município poderão solicitar isenção da taxa de inscrição, mediante envio da documentação comprobatória, conforme o edital.

Candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização das provas (prova adaptada, ajudas técnicas, sala acessível, mobiliário específico ou similares) deverão essa condição na ficha de inscrição e enviar à CKM Serviços o requerimento acompanhado de laudo médico.

Ao se inscrever, o candidato deverá obrigatoriamente optar por uma das 91 Diretorias de Ensino que integram a rede estadual paulista, e acompanhar o status de sua inscrição no link específico do concurso no site da CKM.

As regras e publicações do concurso também poderão ser acompanhadas por meio do Portal de Concursos Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.br) e dos sites da Imprensa Oficial (www.imprensaoficial.com.br) e da Secretaria da Educação (www.educacao.sp.gov.br).