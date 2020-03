Educação homologa ensino a distância para estudantes

A Secretaria Estadual da Educação homologou a deliberação aprovada pelo Conselho Estadual que permite que atividades realizadas por meio de EAD (ensino a distância) aos alunos do ensino fundamental e médio, durante o período de suspensão das aulas, possam ser computadas como dias letivos.

A cidade de Suzano atualmente conta com 45 escolas estaduais e mais de 39 mil alunos matriculados no sistema.

A medida é uma forma de garantir às 800 horas de atividades escolares obrigatórias por lei para que se cumpra o ano letivo. As aulas na rede estadual de São Paulo começaram a ser suspensas desde segunda-feira (16), como medida de prevenção à propagação do coronavírus.

A Secretaria Estadual da educação está buscando empresas para implementar o projeto, que assim viabilizarão o EAD. A ideia da Secretária é estar com o projeto finalizado até o fim de abril, que será o fim das férias antecipadas dos alunos, e assim entrarão em contato com as escolas da rede estadual para a orientação de como irá ser feito o ensino. Desde o dia segunda feira (22) as aulas estão suspensas por tempo indeterminado.

Escolas do município de Suzano

A Secretaria Municipal de Educação de Suzano informa que adiantou o recesso dos professores e alunos. Portanto, neste período, ainda não será enviado conteúdo à distância. Pelo mesmo motivo, não há prejuízo pedagógico aos alunos. De acordo com a pasta, já está sendo produzido este conteúdo à distância caso o isolamento se prolongue além do período de recesso e licenças-prêmio dos profissionais da Educação. Os detalhes devem ser divulgados na segunda quinzena de abril, conforme o andamento da situação da pandemia.