Educadoras de Suzano e Poá participam do Encontro Nacional de Educação na USP

Educadoras de Suzano e Poá participaram, entre esta segunda (1) e sexta-feira (5), do Encontro Nacional de Educação Steam (sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática), no Centro de inovação da Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo.

Promovido pelo Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológicos (LSI-TEC), o evento reúne 200 educadores do Brasil e busca estruturar uma rede de multiplicadores formada por gestores e professores líderes de ações escolares em ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. A ação fortalece iniciativas já existentes, elabora novos projetos e amplia o impacto da aprendizagem ativa na educação pública.

Durante os cinco dias de imersão, a professora especialista em currículo da Unidade Regional de Ensino de Suzano, Marcia Yoshiko Buto, e a vice-diretora da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Estância Hidromineral de Poá, Elaine Cristina do Prado Nobrega, tiveram acesso a ferramentas digitais e metodológicas de ensino, além de atividades práticas, oficinas, discussões em grupo e construção de planos de ação para serem implementados em contextos escolares.

As educadoras também podem concorrer a editais de fomento para transformar em projetos elaborados ao longo do encontro em realidade.

Segundo as educadoras, a participação representa uma oportunidade de formação contínua e integração a uma rede nacional de profissionais engajados na transformação da educação por meio da abordagem Steam.

O evento é organizado pelo Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológicos (LSI-TEC), e tem apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), do Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação profissional, Cientifica e Tecnológica (Conif) e da Escola Politécnica da USP. Além disso, conta com o patrocínio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e do Instituto 3M.