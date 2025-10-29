Educom Alto Tietê promove programação regional da 3ª Semana Brasileira de Educação Midiática

A 3ª Semana Brasileira de Educação Midiática (SBEM) será realizada nacionalmente entre os dias 27 e 31 de outubro, com o tema “Mobilizar uma geração para a cidadania digital”. O Educom Alto Tietê segue à frente da organização da programação regional, reforçando seu compromisso em semear a Educomunicação no território.

Desde a primeira edição do evento nacional, em 2022, o projeto idealizado pela jornalista e educomunicadora Sueller Costa tem mobilizado escolas e, mais recentemente, universidades, com o objetivo de democratizar o acesso à educação midiática em todas as fases da vida — da infância à maturidade.

Com ações que envolvem oficinas, rodas de conversa, palestras e produções colaborativas, o Educom Alto Tietê vem ampliando o diálogo sobre o uso crítico, ético e criativo das mídias, fortalecendo a formação cidadã e o protagonismo de estudantes e educadores na região.

Neste ano, as ações — que ocorrerão em consonância com as nacionais — serão destinadas a alunos, professores, gestores e à sociedade civil. Durante a 3ª Semana Brasileira de Educação Midiática, serão realizadas oficinas com estudantes do Ensino Fundamental (Anos Iniciais); rodas de conversa com educandos do Ensino Fundamental (Anos Finais) e do Ensino Médio, da rede estadual e de unidades particulares; além da ampliação das discussões com o público universitário, por meio de dois eventos em parceria com a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e a Universidade Braz Cubas (UBC). O encerramento contará com uma palestra voltada à sociedade civil, especialmente àqueles que atuam no Terceiro Setor — líderes, participantes, voluntários de instituições sociais e responsáveis por projetos independentes com impacto social em diversas áreas.

A Semana Brasileira de Educação Midiática é coordenada pela Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Trata-se de uma ação colaborativa e descentralizada, que valoriza a diversidade de vozes e experiências em todo o território nacional. Todas as atividades integram a agenda nacional pela cidadania digital, envolvendo escolas públicas e privadas, universidades, coletivos e órgãos públicos. “A educação midiática é uma ferramenta essencial para que cidadãos, especialmente os mais jovens, possam exercer seus direitos de forma plena no ambiente digital. É uma forma de fortalecer a democracia e o pensamento crítico”, afirmou João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secom.

Compromisso educacional

A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) também são parceiros do evento, incentivando a mobilização no circuito educacional. A proposta reconhece a urgência de preparar estudantes para um mundo cada vez mais conectado, onde a leitura crítica das mídias, o uso ético das tecnologias e a participação ativa no ambiente online são indispensáveis à formação cidadã. “A ideia é que professores, estudantes e a comunidade em geral desenvolvam atividades na temática da educação midiática. Pode ser uma aula, oficina, encontro — vários formatos e temas possíveis no contexto da educação midiática para serem realizados durante a Semana”, disse Mariana Filizola, coordenadora-geral de Educação Midiática da Secom.

O objetivo é compartilhar as diversas iniciativas e boas práticas de educação midiática no Brasil. O Educom Alto Tietê segue mobilizando essas atividades, colaborando com a organização de projetos que consolidem a educação midiática nos currículos escolares. A partir de 2025, ela passará a ser oficialmente implementada nos sistemas de ensino brasileiros. Embora já existam inúmeras iniciativas em âmbito nacional, elas serão fortalecidas com diretrizes oficiais e o reconhecimento do Ministério da Educação, consolidando as propostas de forma planejada e sistematizada — e não apenas por meio de ações esporádicas.

Educom Alto Tietê

“Educar, comunicar e mobilizar”. Estes são os objetivos do Educom Alto Tietê, uma comunidade virtual de aprendizagem que visa fomentar a educomunicação por meio da formação docente e discente e o diálogo com a sociedade em geral. O projeto segue um percurso informativo, destacando como a área vem se desenvolvendo, reportando projetos em implementação e experiências de quem tem a Educom como norteadora de sua práxis.

Também se dedica ao percurso formativo, com o objetivo de orientar — do ponto de vista teórico, reflexivo e prático — a implementação e gestão de projetos educomunicativos, que podem ser intermediados pelas mídias e tecnologias.

Vamos educomunicar?

Quem tiver interesse em levar uma oficina, roda de conversa ou palestra à sua unidade de ensino – tanto do âmbito formal quanto não formal e informal - pode entrar em contato pelo e-mail: educomaltotiete@gmail.com.

Fica o convite para seguir os canais do projeto Educom Alto Tietê no Instagram, Facebook, LinkedIn e também visitar o portal: www.educomaltotiete.com.br.