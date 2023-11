Eleitores indicam saúde e segurança pública como prioridades

As áreas da saúde e a segurança pública são vistas pelos eleitores como os principais problemas das cidades paulistas. É o que indica o resultado de pesquisa realizada pela APPC Consultoria e Pesquisa, em parceria com o consultor eleitoral Wilson Pedroso. O levantamento, cujo trabalho de campo foi realizado entre os dias 9 e 15 de setembro de 2023, consultou 1.015 moradores de 236 municípios localizados no interior, litoral e região metropolitana de São Paulo. Suzano está incluído.

A pesquisa também mostrou como os eleitores avaliam as prefeituras e as principais áreas da gestão pública municipal e ainda consultou quais são as características buscadas pelos paulistas na hora de escolher candidatos ao cargo de prefeito. Os dados apurados são indicativos importantes para as próximas eleições municipais, que serão realizadas exatamente daqui a um ano, em outubro de 2024.

A pesquisa fez a seguinte pergunta aos eleitores: “Qual o principal problema de sua cidade? E em segundo lugar?” A saúde se sobressai como principal problema apontado pelos paulistas, sendo mencionada por 37,9% dos entrevistados. A segurança pública ficou em segundo lugar, tendo sido mencionada por 31,3%. A educação, conservação de vias e desemprego também estão entre as áreas mencionadas, embora com menor destaque, com 17,5%, 13,9% e 12%, respectivamente.

No recorte por gênero, fica evidente a maior preocupação das mulheres com a área da saúde, que foi mencionada por 44,7% das eleitoras e 30,3% dos homens. A saúde também foi citada acima da média pela parcela do eleitorado que recebe até dois salários-mínimos, sendo considerada o maior problema das cidades por 44,3% dos entrevistados com esse perfil. A área foi menos mencionada entre jovens de 16 a 24 anos (20%), que destacaram a conservação de ruas e avenidas como o principal problema (32%) dos municípios.

O consultor eleitoral e analista político Wilson Pedroso avalia que a pesquisa é um termômetro para as eleições de 2024 e que esses dados devem ser levados em conta por futuros candidatos. “As disputas municipais possuem uma dinâmica muito diferente das eleições para o Governo do Estado ou para a presidência. Nas cidades, as pessoas estão preocupadas com problemas práticos, que influenciam na vida cotidiana das famílias. Isso fica evidente no resultado da pesquisa, que mostrou alta preocupação das pessoas com a Saúde e a Segurança. O candidato que deseja se comunicar de forma efetiva com os eleitores deve ter um olhar muito atento para essas áreas consideradas pontos sensíveis da gestão pública”, pontuou.

O levantamento também pediu a opinião dos entrevistados sobre um total de oito áreas da gestão pública em todo o Estado: limpeza pública, moradia, conservação de ruas e avenidas, educação pública, emprego, transporte público, segurança pública e saúde. A limpeza pública aparece como a área mais bem avaliada por 40,4% dos entrevistados (soma de ótima e boa). Em segundo lugar, aparece a moradia, com 35,2%, seguida por conservação de ruas, com 33,4%, e educação com 30%.

Prefeito ideal

A pesquisa ainda consultou os eleitores sobre qual seria o perfil ideal para os candidatos a prefeito.

O resultado apontou que a característica mais importante para um prefeito é a honestidade, indicada por 53,1% dos entrevistados (soma de duas menções).

Em seguida aparece conhecer os problemas da cidade (37,5%), ter competência (32,3%) e ser um bom administrador (25,9%).

Apenas 7,2% indicaram ser importante ter experiência no cargo e 7% ser da cidade. Além disso, para 54,3% ter experiência na política é mais importante do que ter experiência fora da política (33,7%).

“As características mais valorizadas nos candidatos indicam um anseio por alguém que solucione os problemas, com uma preocupação menos representativa e mais delegativa. Nesta situação, um perfil que agregue confiança e capacidade técnica deve ganhar grande peso nas eleições de 2024”, afirma Hilton Cesario Fernandes, cientista político e diretor de pesquisas da APPC.

Sobre Wilson Pedroso

Wilson Pedroso é analista político com mais de 30 anos de experiência na área eleitoral e na gestão pública.

Coordenou importantes campanhas políticas como as de João Doria, Bruno Covas e Rodrigo Garcia, e, por meio de suas consultorias, já orientou inúmeros políticos de várias regiões do país no desenvolvimento estratégico de campanhas.

Além disso, comandou a Secretaria Particular do Estado de São Paulo entre os anos de 2019 e 2022 e foi prefeito regional da região de Sapopemba e Vila Prudente na capital, entre outros cargos que ocupou na administração pública.

Nascido em São Paulo (SP), Wilson Pedroso é formado em Direito com dois MBAs nas áreas de Gestão e Marketing.

Sobre a APPC

A APPC é uma empresa de pesquisas de opinião com foco estratégico, formada por profissionais com larga experiência nos setores público e privado.

Seus estudos na avaliação de serviços são utilizados como base para tomada de decisão por gestores de diferentes áreas, como finanças, transporte, educação, saúde, administração pública e comunicação, entre outras. Com suas pesquisas eleitorais, qualitativas e quantitativas, e seu conhecimento adquirido em dezenas de campanhas eleitorais que vão de vereadores a presidentes, a APPC oferece informações e orientações.