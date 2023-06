Elevador da Estação Calmon Viana da CPTM estará  em manutenção a partir de amanhã (14)

O elevador 1 da Estação Calmon Viana, localizado na plataforma em direção à Estação Luz, na Linha 11-Coral, estará em manutenção obrigatória a partir desta quarta-feira (14), com previsão de conclusão do serviço em 20 de junho.

A atividade de manutenção é necessária para troca das cintas de tração da cabine, que garante a segurança de uso do equipamento.

Importante lembrar que os elevadores são destinados ao uso exclusivo a pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e crianças de colo.

Os passageiros podem procurar os colaboradores da estação, que estão sempre aptos a ajudar na movimentação.

A CPTM também disponibiliza um programa de táxi acessível para conduzir os passageiros com mobilidade reduzida até a estação acessível mais próxima. Este programa inclui instrução normativa interna, credenciamento de empresas e profissionais liberais, além de interface com o Conselho Estadual e Conselhos Municipais de Pessoas com Deficiência.

Os passageiros podem esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030. Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros durante a interdição do local.