Em 24 horas, casos suspeitos de coronavírus aumentam 60,53% e chegam a 61 na região

Os casos suspeitos do novo coronavírus nas cidades integrantes do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), que inclui Guarulhos e Santa Branca, aumentaram 60,53% e chegaram a 61. O balanço, divulgado esta sexta-feira, 13, aponta que os dez municípios do Alto Tietê têm 31 casos suspeitos.

Dos dez municípios que compõem o território do Alto Tietê, Mogi das Cruzes é quem tem o maior número de casos sob análise. São oito. O DS divulgou, na quinta-feira, 12, que a cidade tinha seis casos suspeitos. Ou seja, aumentou dois. Até o momento, o município mogiano computou 11 notificações, sendo que três já foram descartadas.

Exceto Biritiba Mirim, Guararema e Santa Isabel, que não registraram nenhuma noticação, tampouco caso suspeito, as demais cidades da região tiveram aumento do número de análises.

Em Suzano, atualmente, seis casos do novo Covid-19 estão sendo investigados. A cidade descartou cinco, o que totaliza 11 notificações da nova doença.

Ferraz de Vasconcelos também registrou aumento. Da região, o município é o único a ter um caso confirmado do coronavírus. Além disso, a cidade monitora seis casos. Em Poá, foram cinco notificações, sendo que quatro estão sob análise e um foi descartado.

O balanço mais atualizado do Covid-19 na região aponta, ainda, que Itaquaquecetuba tem cinco casos suspeitos sendo investigados. Até o momento, a cidade não descartou nenhum deles.

Depois vem Arujá, com duas notificações, sendo um caso sob análise e outro descartado. Salesópolis continua com um único caso suspeito sendo investigado. Desse total, as dez cidades somam 31 casos suspeitos.

INTEGRANTES CONDEMAT

Integrante do Condemat, Guarulhos é o detentor do maior do número de notificações e casos suspeitos. São 42 citações da nova doença, sendo que, 30 estão sob análise e 12 foram descartados. Até o momento, Santa Branca não tem nenhum registro.