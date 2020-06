Em 24 horas, Itaquá registra recorde com 71 novos casos da Covid-19

Itaquaquecetuba registrou recorde de 71 novos casos da Covid-19 confirmados em 24 horas, e chega a 956 diagnósticos positivos da doença. O município, ainda, elevou o número de mortes, com mais três óbitos em decorrência das complicações do novo coronavírus, totalizam assim 125 óbitos confirmados.

O recorde registrado em um só dia na cidade foi divulgado esta quarta-feira, 24, pela Secretaria de Saúde. De acordo com a municipalidade, a maioria dos novos casos são de pessoas com idade acima de 40 anos: são 51 diagnósticos positivos para doença, contra 20 em pessoas com idade abaixo de 39 anos.

Dos 956 casos positivos da doença, 384 se recuperaram. O balanço divulgado mostra que há, ainda, 1.155 casos sendo investigados. Exames também deverão apontar ou não se 14 óbitos suspeitos são em função das complicações causadas pelo vírus.

É importante lembrar que o município conta hoje com um Hospital de Campanha, para atender pessoas contaminadas pelo vírus. O atendimento, porém, é para pessoas com sintomas leves ou moderados.

Desde o anúncio do governador João Doria (PSDB) sobre a flexibilização do comércio, a cidade tem registrado um aumento considerado dia a dia de pessoas nas ruas.