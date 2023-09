Em 8 meses, 31 animais são resgatados no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas

A Concessionária SPMar recolheu, entre os meses de janeiro e agosto deste ano, um total de 31 animais abandonados, sendo 28 animais domésticos e 3 silvestres, no trecho leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). O trabalho de resgate tem objetivo de garantir a segurança viária dos condutores e preservar vidas dos animais.

Em janeiro, no trecho leste foram capturados sete animais sendo : 1 teiú (espécie de lagarto), 2 bovinos, 1 equino( cavalo ou égua) e 3 cachorros.

No mês de fevereiro quatro animais foram resgatados: 2 bovinos, 1 equino e 1 cachorro. No mês de março, também foram resgatados mais quatro animais: 1 cobra coral, 2 equinos e 1 cachorro.

Em abril houve uma queda, foram capturados mais dois bichos: 1 cachorro e 1 gato. Já no mês de maio voltou a subir, sete animais foram capturados no rodoanel , desta vez apenas cachorros foram encontrados na rodovia. Em junho, houve novamente uma queda, foram capturados dois equinos no trecho leste.

No mês de julho voltou a subir, mais quatro animais foram resgatados da via. No mês passado, em agosto, apenas um cachorro foi resgatado.

Para o resgate é acionada uma equipe de apreensão dos animais através do Centro de Controle Operacional (CCO) que toma conhecimento das ocorrências através do monitoramento pelas câmeras espalhadas pelas rodovias. O resgaste também pode ser acionado por ligações feitas pelo usuário através do 0800, comunicação dos agentes de inspeção de tráfego e demais serviços ligados à operação, de atendimento aos usuários ao longo das estradas durante 24 horas, inclusive da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

A equipe de tráfego recebe treinamento e equipamento para o manejo de cada tipo de animal. Também seguem conforme procedimento operacional específico de fauna.

Os animais domésticos como cachorros e gatos são encaminhados para uma ONG de animais parceira da concessionária ou para clínica veterinária quando o animal encontra-se ferido. A ONG é responsável pela futura adoção do animal. No caso dos silvestres, o animal sadio é devolvido à natureza, o inspetor entra na mata para realizar a soltura com segurança. No caso dos feridos, eles são encaminhados para Associação Mata Ciliar, parceiro da SPMar, responsável pelo tratamento e reabilitação desses animais. Posteriormente o animal é devolvido à natureza, a soltura é realizada em conjunto com a concessionária.

AÇÕES

A concessionária realiza, ao longo do ano, ações de conscientização para evitar solturas de animais na rodovia. A exemplo disso é o programa Cãopanheiro de estrada, realizado na comunidade lindeira, ação voltada para os cães. A SPMar doa coletes refletivos para cachorros confeccionados a partir dos uniformes usados, o objetivo é conscientizar os donos para que deixem os animais dentro da propriedade.

“Os cachorros recebem esses coletes de forma gratuita e nele colocamos nome e telefone do proprietário. Se caso o cachorro adentrar a rodovia e for resgatado por nossas equipes o telefone do proprietário do animal estará no colete”, explicou Mayra Turi analista de Meio Ambiente da concessionária SPMar.

Para os animais domésticos de grande porte, a conscientização dos proprietários rurais de áreas vizinhas às rodovias é a principal ferramenta. A concessionária destaca a importância de manter as cercas em bom estado de conservação, as porteiras sempre fechadas e ressalta que a responsabilidade pela guarda do animal é do proprietário, que está sujeito a sanções legais em caso de acidente.