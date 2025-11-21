Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Em ação itinerante, Mogi recolhe 870 kg de embalagens vazias de defensivos agrícolas

Ação foi realizada na Associação Sul de Mogi (Capela 11), em Biritiba Ussu

19 novembro 2025 - 09h00Por de Mogi
Em ação itinerante, Mogi recolhe 870 kg de embalagens vazias de defensivos agrícolasEm ação itinerante, Mogi recolhe 870 kg de embalagens vazias de defensivos agrícolas - (Foto: Divulgação/PMMC)

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, em parceria com a Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo (Adiaesp), realizou na última segunda-feira (17/11) mais uma edição do Recebimento Itinerante de Embalagens Vazias de Defensivos Agrícolas. A ação, realizada na Associação Sul de Mogi das Cruzes (Capela 11), em Biritiba Ussu, reafirma o compromisso do município com a sustentabilidade e com a destinação ambientalmente correta dos resíduos do setor produtivo rural.

Nesta edição, foram atendidos 17 produtores de dois municípios — Mogi das Cruzes e Guararema — que realizaram a devolução dos recipientes conforme as normas ambientais. Ao todo, foram recolhidos aproximadamente 870 kg de resíduos, entre embalagens plásticas rígidas, flexíveis, tampas e papelão.

Em março deste ano, houve a primeira ação entre a Prefeitura e a Adiaesp, no bairro do Pindorama. 

“A coleta dessas embalagens é essencial para evitar a contaminação do solo e da água. É uma ação que reforça a responsabilidade compartilhada entre o produtor rural, o poder público e as empresas do setor. Mogi das Cruzes é referência em boas práticas agrícolas e queremos manter esse padrão, sempre com o apoio da Adiaesp e dos nossos parceiros”, destacou o secretário de Agricultura e Segurança Alimentar, Renato Abdo.

Ele conta que a entrega das embalagens só é realizada após a tríplice lavagem e a apresentação da nota fiscal - orientações fundamentais para garantir a segurança no manejo e a eficiência da logística reversa. Todas as devoluções receberam o recibo oficial emitido pela equipe técnica da Adiaesp.

O programa itinerante da Adiaesp percorre diferentes municípios do Estado, fortalecendo a logística reversa e garantindo o cumprimento das normas ambientais. De acordo com a associação, o Brasil é referência mundial na destinação correta de embalagens de defensivos agrícolas, com 95% dos recipientes recolhidos e reciclados — resultado direto de ações como esta, que unem o setor público, produtores e distribuidores em prol do meio ambiente. 

Posto fixo

Mogi também avança nas tratativas para ter um posto fixo de recebimento de embalagens de produtores de todo o Alto Tietê. A área de 1,6 mil m² na Vila São Francisco, indicada pela administração municipal para esta finalidade, foi aceita pela direção da Adiaesp. Segundo o secretário de Agricultura e Segurança Alimentar de Mogi, Renato Abdo, a formalização da parceria deve ocorrer em breve.

