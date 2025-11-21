Em ação itinerante, Mogi recolhe 870 quilos de embalagens vazias de defensivos agrícolas

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, em parceria com a Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo (Adiaesp), realizou na última segunda-feira (17/11) mais uma edição do Recebimento Itinerante de Embalagens Vazias de Defensivos Agrícolas. A ação, realizada na Associação Sul de Mogi das Cruzes (Capela 11), em Biritiba Ussu, reafirma o compromisso do município com a sustentabilidade e com a destinação ambientalmente correta dos resíduos do setor produtivo rural.

Nesta edição, foram atendidos 17 produtores de dois municípios — Mogi das Cruzes e Guararema — que realizaram a devolução dos recipientes conforme as normas ambientais. Ao todo, foram recolhidos aproximadamente 870 kg de resíduos, entre embalagens plásticas rígidas, flexíveis, tampas e papelão.

Em março deste ano, houve a primeira ação entre a Prefeitura e a Adiaesp, no bairro do Pindorama. “A coleta dessas embalagens é essencial para evitar a contaminação do solo e da água. É uma ação que reforça a responsabilidade compartilhada entre o produtor rural, o poder público e as empresas do setor. Mogi das Cruzes é referência em boas práticas agrícolas e queremos manter esse padrão, sempre com o apoio da Adiaesp e dos nossos parceiros”, destacou o secretário de Agricultura e Segurança Alimentar, Renato Abdo.

Ele conta que a entrega das embalagens só é realizada após a tríplice lavagem e a apresentação da nota fiscal - orientações fundamentais para garantir a segurança no manejo e a eficiência da logística reversa. Todas as devoluções receberam o recibo oficial emitido pela equipe técnica da Adiaesp.

O programa itinerante da Adiaesp percorre diferentes municípios do Estado, fortalecendo a logística reversa e garantindo o cumprimento das normas ambientais. De acordo com a associação, o Brasil é referência mundial na destinação correta de embalagens de defensivos agrícolas, com 95% dos recipientes recolhidos e reciclados — resultado direto de ações como esta, que unem o setor público, produtores e distribuidores em prol do meio ambiente.

Posto fixo

Mogi também avança nas tratativas para ter um posto fixo de recebimento de embalagens de produtores de todo o Alto Tietê. A área de 1,6 mil m² na Vila São Francisco, indicada pela administração municipal para esta finalidade, foi aceita pela direção da Adiaesp. Segundo o secretário de Agricultura e Segurança Alimentar de Mogi, Renato Abdo, a formalização da parceria deve ocorrer em breve.