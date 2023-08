Em audiência, prefeitos rechaçam pedágio e caso deve ir para a Justiça

Os prefeitos do Alto Tietê rechaçaram a instalação de pedágio na Mogi-Dutra e Mogi-Arujá em fala durante audiência pública na sede do DER.

O prefeito de Mogi e presidente do Condemat, Caio Cunha, ainda afirmou para TV Diário que a Prefeitura e o consórcio podem entrar na Justiça contra a instalação.

A audiência teve início às 10h15 desta sexta-feira, na sede do departamento. Mais de 200 pessoas se inscreveram para falar.

O primeiro foi Caio Cunha, que trouxe críticas a audiência, chamando de "mero rito", pois segundo explicou, cada orador teria apenas dois minutos para discutir "um projeto extenso e cheio de detalhes".

"Essa audiência acaba sendo um mero rito. Por quê? São 13 cidades que serão afetadas por esses pedágios. Um projeto tão extenso, cheio de detalhes, discutir ele inteiro sendo que cada uma das cidades tem suas peculiaridades, cada uma vai ser atingida de uma forma diferente", afirmou.

Caio Cunha também chamou de "absurdo" o projeto, pois segundo explicou, "Mogi não ganhará nada com a concessão da rodovia", apesar de assumir que as cidades conquistaram algumas mudanças no projeto.

"De fato teve alguns avanços significativos. Como por exemplo, a retirada da Rota do Sol. Também não teremos a cobrança interna, por exemplo de quem trabalha no Taboão e mora em Mogi. O projeto que antes era uma aberração, agora é um absurdo. Ele é um absurdo porque Mogi continua bancando esse projeto sem receber um benefício", disse.

Para elucidar sua fala, Caio Cunha traz número. Ele explica que em um ano o pedágio da Mogi-Dutra vai arrecadar R$ 51 milhões por ano, e R$ 1,8 bilhão durante os 29 anos de concessão.

"E qual o grande investimento que a concessionária vai fazer? Nada. O único investimento que Mogi vai receber é a duplicação da Evangelho Pleno (que liga a Mogi-Dutra a Estrada da Volta Fria). E conforme a Artesp, é um investimento de R$ 20 milhões", ressaltou.

O prefeito de Arujá e vice-presidente do Condemat, Luiz Camargo, fez uma fala menor do que Caio Cunha, mas enfatizou que apoia todos aqueles que haviam falado na tribuna. Segundo Camargo, o pedágio vai prejudicar Arujá pois uma parte da população se desloca para Mogi para estudar.

"Não vou me alongar na fala, mas concordo com tudo e todos que falaram aqui. Se antes um pedágio já era ruim, dois fica 'um bocadinho' pior (se referindo ao pedágio na Mogi-Arujá, além da Mogi-Dutra). Nós temos uma relação muito próxima com Mogi. Temos as faculdades, que nós precisamos sempre estar acessando, o sistema do Cros, que basicamente é atendida por Mogi", disse.

Eduardo Boigues, prefeito de Itaquá, falou da importância da participação do maior número de pessoas. Ele critica o Governo do Estado, pedindo que seja praticado o "governo municipalista" prometido.

"Itaquá não terá um pedágio na sua porta, até porque já tem o seu (se referindo ao pedágio da Ayrton Senna), mas entendo que somos um todo. Acredito também que o termo "municipalista" do governo saia do papel e venha para a prática", afirmou.

Rodrigo Ashiuchi, prefeito de Suzano, também falou, de forma virtual, durante a audiência. Ele também se posicionou contrário ao pedágio.

"Gostaria que ouvissem a gente. Somos mais de 3 milhões de pessoas. A Mogi-Dutra hoje, mais de 93% dos que transitam não vão para o litoral, mas para Mogi. A Mogi-Dutra hoje se tornou uma grande avenida", disse.

Para concluir, o presidente da Alesp, o deputado estadual André do Prado criticou a instalação e se posicionou contrário: "Sempre fomos contra e não mudamos de posicionamento nenhuma vez".

De acordo com o projeto, as obras previstas na rodovia Mogi-Dutra, no trecho de Arujá e Mogi das Cruzes contemplam a duplicação de 2,85 km, faixas adicionais em pista dupla de 8,7 km, além de três dispositivos em desnível, dois dispositivos em nível e quatro passarelas.