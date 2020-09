Em Brasília, Marcus Melo assina financiamento que garante recursos para o Programa + Mogi Ecotietê

O prefeito Marcus Melo (PSDB) assinou ontem, em Brasília, o contrato de financiamento de US$ 69,4 milhões entre o município de Mogi das Cruzes e a Cooperação Andina de Fomento (CAF) – o Banco de Desenvolvimento de América Latina – que garante recursos para a execução do Programa + Mogi Ecotietê. O projeto consiste em um conjunto de ações nas áreas de mobilidade urbana, meio ambiente e saneamento com objetivo de modernizar toda a região leste do município, que compreende o distrito de Cezar de Souza. Na capital federal, o prefeito mogiano foi recebido por Jaime Holguín, diretor representante da instituição no Brasil.

“Estamos aqui em Brasília, eu e o secretário Claudio Rodrigues, de Planejamento, e acabamos de assinar o contrato com a Cooperação Andina de Fomento (CAF), um projeto que vai mudar a cara de Mogi das Cruzes ali na região leste, em Cezar de Souza. Quero agradecer, em nome do Claudio, a todos os secretários municipais e colaboradores que se dedicaram para assinarmos esse projeto hoje. Ele foi discutido pelos técnicos da Prefeitura durante mais de um ano. O Programa + Mogi Ecotietê vai melhorar a qualidade de vida, o saneamento e devolver o rio Tietê aos mogianos”, afirmou Melo.

O secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, Claudio de Faria Rodrigues, acompanhou o prefeito na reunião de trabalho e destacou a abrangência do projeto. “Hoje a cidade dá um grande passo para o desenvolvimento urbano sustentável. A região leste de Mogi das Cruzes, todo o distrito de Cezar de Souza, a área central e o Rodeio, serão beneficiados com obras de mobilidade urbana, infraestrutura, saneamento e novos espaços socioambientais. É um ganho e um planejamento ordenado para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou Claudio.

O Programa + Mogi Ecotietê está dividido em três eixos: socioambiental, saneamento básico e mobilidade e desenvolvimento urbano. O socioambiental prevê a construção de dois novos parques (localizados na rua Antonio de Almeida e na avenida Francisco Rodrigues Filho), além da ampliação do Parque Centenário e da recuperação das áreas verdes próximas ao Rio Tietê.

Já o eixo de mobilidade e desenvolvimento urbano inclui a construção da avenida Parque (Corredor Ambiental Ecológico Sustentável – CAES), um sistema de vias e intervenção urbanística em Cezar de Souza. Outra ação será a implantação de 30 quilômetros de ciclovias interligando os parques e o Corredor Ambiental Ecológico Sustentável, bem como a construção de uma passarela sobre o Rio Tietê. No total, serão 6,2 km de Corredor Ambiental, 3 novas transposições e ciclovias.

Na área de saneamento básico, o Programa + Mogi Ecotietê prevê a ampliação da capacidade da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Cezar de Souza, que passará de 142 para 460 litros por segundo. Também serão implantadas redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto em Cezar de Soua, além do saneamento ambiental do Córrego Lavapés e Córrego dos Corvos.