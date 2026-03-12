Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 11/03/2026
Região

Em Brasília, Saulo Souza anuncia inaugurações e obras em Poá

Policlínica, Clínica TEA e Centro da Melhor Idade devem ser inaugurados "na próxima semana", afirmou o prefeito

12 março 2026 - 05h00Por Gabriel Vicco - de Poá
Em Brasília, Saulo Souza anuncia inaugurações e obras em PoáEm Brasília, Saulo Souza anuncia inaugurações e obras em Poá - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A duas semanas do aniversário de Poá, o prefeito Saulo Souza anunciou três inaugurações, duas novas obras e uma retomada de obra parada que devem acontecer na cidade nas próximas semanas.

O anúncio foi feito em vídeo publicado nas redes sociais do prefeito, nesta terça-feira (10), em frente ao Ministério da Saúde, em Brasília.

O chefe do Executivo disse que foram feitas muitas coisas em um ano de mandato e muitas outras novidades ainda vão acontecer ao longo da gestão.

Ele citou que as obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Perracini devem começar nas próximas semanas, além de um Centro de Apoio Psicossocial (Caps).

“Nas próximas semanas, vamos começar as obras da UBS Vila Perracini, um sonho antigo que começa a se tornar realidade. Também temos o Caps, que vai revolucionar os atendimentos para os pacientes da saúde mental da cidade”, disse.

Em relação a inaugurações, o prefeito disse que devem ser feitas da Policlínica, da Clínica TEA e do Centro da Melhor Idade. “Vamos inaugurar, nas próximas semanas, a Policlínica de Ortopedia, Cardiologia e outras especialidades, que vai revolucionar o atendimento de Saúde na cidade. Também teremos a inauguração da Clínica TEA, que vai trazer qualidade de vida para todas as famílias atípicas, principalmente as crianças. Vamos inaugurar também, nas próximas semanas, o Centro da Melhor Idade, que vai trazer muito mais qualidade de vida a toda população idosa de Poá”, continuou o prefeito.

Saulo aproveitou para anunciar a retomada das obras do Centro Educação Poaense (CEP) Santa Luiza. “Há mais de 15 anos, a obra está abandonada e vamos entregar na nossa gestão”.

Ele finalizou com um balanço do que já foi feito na cidade ao longo de sua gestão. “Já inauguramos a Clínica Saúde da Mulher, com padrão particular, que vem colocando a saúde da mulher em outro nível. As obras do Rodoanel seguem a todo vapor. Tudo isso feito com muita luta, buscando recursos junto aos governos do Estado e Federal. Batendo nas portas, criando pontes, fazendo Poá uma cidade que tem vez e voz. Esse é o nosso compromisso e não vamos abrir mão”.

Na visão do prefeito, os impostos que vão para Brasília devem voltar para Poá em investimentos. “A maioria dos nossos impostos vêm para Brasília. Eles precisam voltar em forma de investimentos para podermos mudar a história da nossa cidade”, finalizou o prefeito.

