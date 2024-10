Em cidades com dois turnos, Boigues é o mais votado no Brasil

O Delegado Eduardo Boigues (PL), reeleito prefeito de Itaquaquecetuba-SP, no domingo (6/10), é o campeão em votos válidos em cidades do Brasil com mais de 200 mil eleitores e com a disputa já liqüidada em primeiro turno.

O liberal obteve 91,70% da votação da cidade, correspondente a 165.975 sufrágios — o maior percentual entre os políticos eleitos em 50 cidades do País sem a necessidade de um segundo turno. No Brasil, 103 cidades são passíveis de dois turnos de votação.

O resultado expressivo de Boigues nas urnas também colocou Itaquá, na Grande São Paulo, no topo do ranking nacional dos cinco municípios com políticos campeões de votos em 6/10.

O segundo colocado é Renato Cozzolino (PP), reeleito prefeito de Magé-RJ, com 88,74% dos sufrágios. Euclerio Sampaio (MDB), de Cariacica-ES, vem em terceiro, com 88,41% da votação, seguido de Kayo Amado (Podemos), de São Vicente-SP, com 87,60%. Doutor Furlan (MDB), com 85,08%, eleito em Macapá-AP, fecha a lista.

A reeleição histórica do delegado de Itaquá, cidade com pouco mais de 400 mil habitantes, superou, ainda, a votação do prefeito reeleito do Rio de Janeiro-RJ. Escolhido para governar a capital fluminense pela quarta vez, Eduardo Paes (PSD) obteve 60,47% dos votos úteis.

Boigues também bateu a votação de João Campos (PSB), reeleito em Recife-PE já em primeiro turno. O socialista obteve 78,11% de votos válidos, enquanto o prefeito de Itaquá terminou a eleição de domingo com 91,70% da votação total do município.

Os 5 prefeitos campeões de votos válidos em cidades do Brasil com mais de 200 mil eleitores já com eleições definidas em 1º turno:

1º- Eduardo Boigues (PL)

Itaquaquecetuba-SP

91,70% dos votos válidos

2º - Renato Cozzolino (PP)

Magé-RJ

88,74% dos votos válidos

3º - Euclerio Sampaio (MDB)

Cariacica-ES

88,41% dos votos válidos

4º - Kayo Amado (Podemos)

São Vicente-SP

87,60% dos votos válidos

5º - Doutor Furlan (MDB)

Macapá-AP

85,08% dos votos válidos

Fez história

Boigues também é o prefeito mais bem votado de toda a história de Itaquá. Além disso, esta é a segunda disputa que o delegado vence os adversários em primeiro turno - em 2020, o liberal obteve 62,10% dos votos úteis (94.604 votos).

Na opinião do político, o recorde de votos é reflexo do reconhecimento da população:

“Por muito tempo, Itaquá foi esquecida pelos gestores que me antecederam. Os moradores não tinham autoestima e viviam sem perspectivas. Em quase quatro anos de mandato, conseguimos mudar esta realidade, por meio de uma gestão eficiente, que valoriza, acima de tudo, as pessoas e o trato correto com o dinheiro público”, destaca o liberal.

Boigues venceu a disputa de 2024 com o advogado Rogério Tarento (PSD) na vice e a maior aliança partidária da região do Alto Tietê e uma das maiores do estado de São Paulo. A frente ampla abarcou 13 partidos: PL, Avante, MDB, PSD, Democracia Cristã, Progressistas, PMN, PSDB / Cidadania, PSB, União Brasil, Republicanos e PMB, além de contar com 170 candidatos ao Poder Legislativo.

De delegado a prefeito

Eduardo Boigues chegou a Itaquaquecetuba, anos atrás, como delegado de carreira da Polícia Civil paulista. Na cidade, que já esteve entre as mais violentas do estado, criou o Departamento de Homicídios e reduziu este tipo de crime em 80%.

A forte atuação na Segurança Pública o credenciou a disputar a Prefeitura, pela primeira vez, em 2016. Naquele ano, Boigues ficou com a segunda colocação. Após as eleições, o Setor de Homicídios foi fechado, e Eduardo, deslocado para uma Delegacia de Mogi das Cruzes-SP. Uma manobra, segundo o delegado, para mantê-lo afastado de Itaquá - estratégia que de nada adiantou, como o tempo e as eleições seguintes provaram.