Em clima de Natal, OAB Itaquá está arrecadando brinquedos até o dia 8 de dezembro

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) está retomando sua tradicional campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal das famílias em situação de vulnerabilidade do município, recebendo doações até o dia 8 de dezembro (segunda-feira).
As contribuições para a ação encabeçada pela Comissão de Ação Social, cuja presidente é a advogada Cleópatra Lins Guedes, podem ser feitas na sede da entidade (rua Ademaria, 315 - Vila Virgínia) ou na sala da OAB no Fórum Cível de Itaquaquecetuba (rodovia Alberto Hinoto, 1170), sempre de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Os brinquedos devem apresentar bom estado de uso e a entrega das arrecadações será no dia 13 (sábado).
A presidente da subseção, Matilde Gomes, reforça que a ação denota o compromisso da OAB com a sociedade. “No ano passado, pudemos entregar felicidade a mais de 2 mil crianças e, neste ano, nossa expectativa é fazer o bem mais uma vez. Em nome de toda a subseção, convido os membros da OAB Itaquá a colaborar e fazer um Natal mais bonito e cheio de esperança a quem mais precisa", comentou.