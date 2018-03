Em dois meses, indústria do Alto Tietê emprega 2.650 trabalhadores

Com a abertura de aproximadamente 1.250 postos de trabalho e o melhor fevereiro desde 2006, o Alto Tietê ocupa o segundo lugar no ranking estadual de geração de empregos, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (14) pelo CIESP - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo.

Enquanto a média estadual foi de 0,10%, a variação do nível de emprego industrial no Alto Tietê atingiu 2,03% no último mês, atrás apenas da região de Franca (2,80%).

Nos primeiros dois meses do ano, a indústria do Alto Tietê acumula uma variação de 4,49% no nível de emprego, o que corresponde a geração de aproximadamente 2.650 empregos. O saldo acumulado no primeiro bimestre de 2018 já é 140% maior que o total de contratações efetivadas ao longo de todo o ano passado nas cidades de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano (em 2017 foram criadas 1.100 vagas).

“O emprego na nossa Região tem demonstrado uma recuperação consistente nos últimos meses de 2017 e nesse primeiro bimestre de 2018, reflexo do aumento de produção nas indústrias e do crescimento da economia. A expectativa é de que esses indicadores permaneçam em alta, mas para isso é fundamental que ocorra a redução dos juros, que continua a ser um dos principais gargalos para a atividade produtiva brasileira. Com a redução de juros, o crescimento poderá evoluir muito mais”, ressalta José Francisco Caseiro, diretor do CIESP Alto Tietê. “Vale destacar que 24% das indústrias paulistas planejam contratar trabalhadores neste ano, mas a confirmação disso depende também de fatores cujo controle estão com o Governo”, acrescenta o dirigente.

O desempenho do emprego na área de abrangência do CIESP Alto Tietê em fevereiro/2018 foi influenciado pelas variações positivas dos setores de Produtos de Minerais Não Metálicos (1,62%); Máquinas e Equipamentos (1,72%); Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos (1,27%) e Veículos Automotores e Autopeças (0,91%).

A tabela abaixo mostra o comportamento setorial dos meses de fevereiro de 2017 e 2018 e os acumulados no ano e em 12 meses.

Quando comparados os meses de fevereiro dos anos de 2017 e 2018, temos um cenário melhor, pois em fevereiro de 2017 o resultado foi negativo em 0,43%. O gráfico abaixo mostra os resultados comparativos da Diretoria Regional Alto Tietê dos meses de fevereiro nos anos de 2006 a 2018.