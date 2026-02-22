Em pouco mais de um mês, Alto Tietê soma R$ 1,1 bi em despesas

O Alto Tietê soma R$ 1,1 bilhões em despesas públicas em 2026, segundo dados apurados na sexta-feira (6), às 18h10, na plataforma Gasto Brasil da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CABC) com parceria da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

A plataforma on-line permite o acompanhamento em tempo real dos gastos primários dos governos federais, estaduais e municipais, além do Banco Central.

A ideia é estimular o controle social, oferecendo à população ferramentas para compreender como os recursos arrecadados são utilizados e o impacto desses investimentos.

As cidades mais populosas da região lideram entre as cidades com os maiores valores em 2026.

Mogi das Cruzes, com R$ 356,4 milhões, Itaquaquecetuba, com R$ 170,8 milhões, e Suzano, com R$ 161,3 milhões.

Arujá tem números semelhantes a Suzano, com R$ 160,5 milhões de gastos, em seguida está Santa Isabel (R$ 83,7 milhões); Ferraz de Vasconcelos (R$ 82,7 milhões); Poá (R$ 51,1 milhões); Guararema (R$ 46 milhões); Biritiba Mirim (R$ 22,8 milhões); e Salesópolis (R$ 11,5 milhões).

Os valores obtidos na plataforma são alimentados com dados oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional.

O “Gasto Brasil” detalha despesas públicas por categoria, como folha de pagamento, previdência e investimentos, e por localidade. A ferramenta também identifica eventuais defasagens de informação por parte dos entes subnacionais.

Para assegurar precisão e confiabilidade, a plataforma utiliza uma metodologia baseada em atualizações e revisões contínuas. O processo é dividido em três etapas principais: automatização da coleta e armazenamento de dados; tratamento e ajustes das informações coletadas; e projeção dos valores estimados.