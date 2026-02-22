Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 22 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Em pouco mais de um mês, Alto Tietê soma R$ 1,1 bi em despesas

Dados são da plataforma Gastos Brasil; Mogi, Itaquá e Suzano lideram com maiores valores

22 fevereiro 2026 - 19h00Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/PMMC)

O Alto Tietê soma R$ 1,1 bilhões em despesas públicas em 2026, segundo dados apurados na sexta-feira (6), às 18h10, na plataforma Gasto Brasil da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CABC) com parceria da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

A plataforma on-line permite o acompanhamento em tempo real dos gastos primários dos governos federais, estaduais e municipais, além do Banco Central. 

A ideia é estimular o controle social, oferecendo à população ferramentas para compreender como os recursos arrecadados são utilizados e o impacto desses investimentos.

As cidades mais populosas da região lideram entre as cidades com os maiores valores em 2026. 
Mogi das Cruzes, com R$ 356,4 milhões, Itaquaquecetuba, com R$ 170,8 milhões, e Suzano, com R$ 161,3 milhões.

Arujá tem números semelhantes a Suzano, com R$ 160,5 milhões de gastos, em seguida está Santa Isabel (R$ 83,7 milhões); Ferraz de Vasconcelos (R$ 82,7 milhões); Poá (R$ 51,1 milhões); Guararema (R$ 46 milhões); Biritiba Mirim (R$ 22,8 milhões); e Salesópolis (R$ 11,5 milhões).

Os valores obtidos na plataforma são alimentados com dados oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional. 
O “Gasto Brasil” detalha despesas públicas por categoria, como folha de pagamento, previdência e investimentos, e por localidade. A ferramenta também identifica eventuais defasagens de informação por parte dos entes subnacionais.

Para assegurar precisão e confiabilidade, a plataforma utiliza uma metodologia baseada em atualizações e revisões contínuas. O processo é dividido em três etapas principais: automatização da coleta e armazenamento de dados; tratamento e ajustes das informações coletadas; e projeção dos valores estimados.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Serviço terceirizado de coleta de lixo retira 30 mil toneladas por mês no Alto Tietê
Região

Serviço terceirizado de coleta de lixo retira 30 mil toneladas por mês no Alto Tietê

Governador entrega 1,2 mil matrículas habitacionais na terça-feira, em Itaquá
Região

Governador entrega 1,2 mil matrículas habitacionais na terça-feira, em Itaquá

Ex-vereador e coordenador da Secretaria de Governo de Ferraz, Fábio Wuhalla morre aos 47 anos
Região

Ex-vereador e coordenador da Secretaria de Governo de Ferraz, Fábio Wuhalla morre aos 47 anos

Arujá e Ferraz trocam experiências sobre controle interno e governança
Região

Arujá e Ferraz trocam experiências sobre controle interno e governança

Operação Carnaval: Concessionária Novo Litoral registra queda de 22% no número de acidentes
Região

Operação Carnaval: Concessionária Novo Litoral registra queda de 22% no número de acidentes

Encontro sobre água, agricultura e clima acontece na próxima terça-feira em Mogi
Região

Encontro sobre água, agricultura e clima acontece na próxima terça-feira em Mogi