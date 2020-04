Em queda, sistema Alto Tietê opera com 83,6% da capacidade

O sistema Alto Tietê de represas operou com 83,6% de sua capacidade no dia de ontem. Houve uma queda de 6,52% no volume de água desde o último dia útil antes do início da quarentena no Estado (23 de março), quando o sistema operava com 90,12% do total. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Atualmente, a represa de Ponte Nova é a que opera com volume mais confortável: 95,77% do total. Em segundo vem Paraitinga, com 88,13%, seguida da barragem de Taiaçupeba, que está com 71,02% de seu espaço preenchido com água.

A lista segue com as duas represas restantes do sistema: Jundiaí, que opera com 66,83%; e Biritiba, com o volume mais baixo, com 29,97%.

Maiores diferenças

A represa de Jundiaí foi a que apresentou maior diferença de uma medição para a outra. Foram 17,11% de redução, indo dos 83,94% iniciais para 66,83% atuais. A segunda maior diferença foi detectada foi na de Paraitinga, caindo 11,03%. No dia 23, a barragem estava quase totalmente cheia, com 99,16%. Hoje, esse número passou para 88,13%.

Com queda de 79,26% para 71,02% de volume de água, a represa de Taiaçupeba aparece na terceira colocação na lista de maior queda durante a quarentena. Foram 8,24% de redução na quantidade de água.

A lista segue com a barragem de Ponte Nova, que viu sua quantidade de água reduzir 3,83%, passando de 99,60% para 95,77%; e com a de Biritiba, que operava com 30,49% de sua capacidade total em 23 de março, e passou para 29,97%, representando uma pequena queda de 0,52%.

Poucas Chuvas

Entre os dias 23 de março e 28 de abril de 2019, o sistema chegou a receber quatro dias de chuvas em quantidades “razoáveis”, com pluviometrias de 5,20; 10,16; 15,64 e 33,56 milímetros entre os dias 7 e 10 de abril.

Neste ano, a situação é bem diferente. Desde o início da quarentena, o sistema não recebe chuvas que ultrapassem 2 milímetros/dia.

O último dia em que a região recebeu fortes chuvas foi 16 de março - uma semana antes do início do período de quarentena.

Naquela segunda-feira, o sistema Alto Tietê recebeu 27,52 milímetros de chuvas.