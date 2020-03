Em reunião na Câmara, prefeito e secretário falam sobre coronavírus

O prefeito Marcus Melo (PSDB) e o secretário municipal de Saúde, Henrique Naufel, participaram do Programa Câmara em Debate, realizado em edição especial ontem, para abordar a questão da pandemia do coronavírus, o Covid-19. O programa, mediado pelo vereador Mauro Araújo (MDB), contou com a presença do presidente da Casa, Sadao Sakai (PL), dos vereadores Otto Rezende (PSD), Antonio Lino (PSD), Carlos Evaristo (PSD).

Durante o programa, Marcus Melo destacou todas as medidas que foram adotadas pelo município para prevenir e combater a proliferação do Coronavírus na cidade. “Temos muitas dúvidas e já tomamos várias medidas dentro daquilo que os nossos profissionais da cidade estão entendendo corretas. Estas medidas foram tomadas de acordo com o que já foi presenciado em outros países. É um momento de união, reflexão, um momento que temos falado a todos que fiquem em suas casas”, ressaltou Melo.

O prefeito falou sobre a reunião que teve com os membros do Condemat -Consórcio de Desenvolvimento do Municípios do Alto Tietê e anunciou as medidas acordadas pelas cidades da região. Ele explicou que cada cidade vai adequar as orientações de acordo com suas características e especificidades. As principais medidas são: redução gradativa da frota do transporte público; redução do horário do funcionamento de bares e restaurantes, casas noturnas e casas de show; recomendação para suspensão dos cultos e missas presenciais; recomendação para redução de pessoas nos velórios; suspensão das feiras noturnas.

Ainda sobre as medidas tomadas pela administração pública, o prefeito falou sobre ação realizada pelo Procon para fiscalizar os estabelecimentos que estão se aproveitando da situação para aumentar o valor dos produtos mais procurados, como álcool gel e máscaras. “Vamos reforçar a fiscalização para garantir que os comércios vendam estes produtos a um preço justo, sem abusos ao consumidor”, afirmou.

Já o secretário de Saúde, Henrique Naufel, explicou quais foram as medidas que a pasta está tomando para conter o vírus. “Montamos uma rede muito bem estruturada, o Hospital Municipal passou a ser a nossa rede de referência para o Covid-19. Suspendemos não somente as cirurgias do município, mas todas as cirurgias eletivas, inclusive da saúde suplementar. Estamos nos preparando para uma possível guerra”, explicou.

Ao término, o presidente da Câmara anunciou que no Legislativo, a partir do próximo dia 23 (segunda-feira), somente funcionarão os serviços essenciais.