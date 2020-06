Em tempos de pandemia, livro sobre novas regras eleitorais é a aposta de pré-candidatos e partidos

2020 já seria um ano atípico para a Política brasileira em razão das mudanças pelas quais passou a Lei Eleitoral e que, seguramente, afetariam a forma de se fazer pré-campanha e campanha nas eleições municipais de outubro. Com a pandemia de Covid-19 e o isolamento social decretado pelos Estados no combate à disseminação do vírus, a incerteza tomou conta do pleito. Afinal, como organizar partidos, planos de governo e chapas, além de angariar a simpatia de apoiadores, em plena quarentena?

Essas e outras dificuldades compartilhadas por pré-candidatos e legendas dos quatro cantos do País têm alavancado a procura pelo recém-lançado livro “Eleições – O que mudou?”. Com 256 páginas e a participação de seis advogados especializados em Direito Eleitoral, a obra serve como um guia prático, não apenas para postulantes a cargos eletivos, mas, também, para contadores, advogados, publicitários, marqueteiros, jornalistas e demais profissionais que atuam ou vão atuar em campanha.

Arthur Luis Mendonça Rollo e Janine Mendonça Rollo são os coordenadores do título, que abarca contribuições de outros cinco renomados especialistas em Direito Eleitoral do Brasil: Alberto Luís Mendonça Rollo, Alexandre Luís Mendonça Rollo, Carlos Eduardo Cauduro Padin, João Fernando Lopes de Carvalho e Mariangela Corrêa Tamaso. Os autores, de forma didática e detalhada, ou seja, sem o “juridiquês” típico dos livros de Direito, tratam sobre os novos prazos e regras da Lei Eleitoral já em vigência para a corrida às urnas de 2020.

Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, Registro de Candidatura, Propaganda Eleitoral, Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais, Direito de Resposta, Representações Eleitorais, Investigação Judicial Eleitoral, e Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Durante a Campanha Eleitoral são alguns dos 15 capítulos da obra, que está à venda no site da Editora Foco (www.editorafoco.com.br/produto/eleicoes-o-que-mudou-1-ed-2020) a R$ 99.

Segundo Arthur Rollo, um dos coordenadores de “Eleições – O que mudou?”, o título ainda trata sobre a lei Ficha Limpa, a atuação do Ministério Público (MP) e da Justiça Eleitoral, a Lei Orgânica dos partidos e sobre a propaganda eleitoral intrapartidária:

“Um autêntico manual prático de registro de candidatos completa o livro, que, não à toa, é rotulado como se fosse um guia. Aliás, desde que a pandemia se espraiou pelo País e fez com que as normas do isolamento social ficassem ainda mais restritivas, a procura por esta obra aumentou. Muitos pré-candidatos e partidos têm lançado mão do título para estudarem e adiantarem processos”.

Rollo lembra que não há nenhuma decisão, por hora, que sinalize que o calendário eleitoral não seja cumprido em 2020. Há, por enquanto, apenas estudos que visem, em caso de necessidade, prorrogar o pleito para dezembro face à pandemia do Coronavírus.