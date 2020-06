Em três dias Alto Tietê registra 21 óbitos e 388 infectados pelo novo coronavírus

O Alto Tietê registrou 21 novos óbitos e 388 novos infectados por Covid-19 nos últimos três dias. O total de mortes chega a 637 e de casos positivos está em 7.273. Suzano registrou o maior índice de mortes, com 6 vítimas fatais. Já os casos positivos, o maior número foi registrado em Itaquá, com 163.

A região contabilizou 88 novos recuperados, com destaque para Arujá, que registrou 42 curados do vírus. O total vai a 4.129.

O novos óbitos foram registrados em Ferraz de Vasconcelos (1), Itaquá (4), Mogi (4), Poá (4), Santa Isabel (2) e Suzano (6).

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 159 óbitos e Salesópolis segue em último, com apenas cinco. As vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (39), Biritiba-Mirim (10), Ferraz de Vasconcelos (74), Guararema (16), Itaquá (131), Mogi (159), Poá (57), Salesópolis (5), Santa Isabel (40) e Suzano (106).

Casos confirmados

Sobre os casos confirmados da doença, o Alto Tietê chegou a marca de 7.273 contaminados, como citado, onde 388 foram registrados nas últimas 24 horas.

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 2.037, sendo 59nas últimas 24 horas. E Salesópolis figura em último, com 51, tendo registrado 17 contaminados nos últimos dias. Suzano teve 37 novos infectados, mas o destaque fica para Itaquá, com 163 novos..

O total de contaminados está dividido entre Arujá (589), Biritiba-Mirim (80), Ferraz de Vasconcelos (745), Guararema (151), Itaquá (1.138), Mogi (2.037), Poá (527), Salesópolis (51), Santa Isabel (387) e Suzano (1.568).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, Mogi possui o maior índice, com 1.322, enquanto Salesópolis o menor, com 26. Foram 88 novos recuperados registrados. O maior registro foi em Arujá, que contabilizou 42 novos curados. Em Suzano foram 19.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (466), Biritiba-Mirim (50), Ferraz (273), Guararema (86), Itaquá (390), Mogi (1.322), Poá (159), Salesópolis (26), Santa Isabel (285) e Suzano (1.072).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 39 389 466 Biritiba 10 80 50 Ferraz 74 745 273 Guararema 16 151 86 Itaquá 131 1.138 390 Mogi 159 2.037 1.322 Poá 57 527 159 Salesópolis 5 51 26 Santa Isabel 40 387 285 Suzano 106 1.568 1.072 Total 637 7.273 4.129

Casos suspeitos