Em um ano, Itaquá avança 17 colocações em índice estadual de gestão fiscal

Itaquaquecetuba subiu 17 colocações no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) entre 2021 e 2022. Os dados foram divulgados no fim de outubro pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que avaliou as 645 cidades de São Paulo considerando quatro segmentos: gastos com pessoal, investimentos, liquidez e autonomia.



No ranking geral, Itaquá está na 211ª colocação estadual, com 0,8031 pontos, enquanto em 2021 a cidade estava em 228º lugar, com 0.7568 pontos. No Alto Tietê, o município aparece em 3º lugar, atrás apenas de Ferraz de Vasconcelos e Guararema.



Entre os segmentos avaliados, a cidade manteve nota máxima nos dois anos em autonomia (1.0000) e gastos com pessoal (1.0000). Em investimentos, subiu de 0,3903 para 0,5579 e em liquidez, de 0,6368 para 0,6547.



"Desde 2021, assumimos o compromisso de colocar Itaquá entre as melhores cidades da região, que é o lugar em que ela merece e deve estar. Enfrentamos uma série de desafios pelo baixo orçamento e a quantidade de demandas, mas agora, após quase três anos de gestão, já é possível ver resultados de todos os nossos esforços e esse ranking atesta isso", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.



Para classificar a situação de cada município avaliado, o índice estabelece quatro níveis: excelência, boa gestão, dificuldade e crítica. O município de Itaquaquecetuba foi classificado como boa gestão. O ranking completo pode ser conferido no site: https://cutt.ly/5wTi0wJv.



"Nosso trabalho é sempre pautado pelo desenvolvimento responsável. A cidade que historicamente foi prejudicada e penalizada pela irresponsabilidade de falsos gestores agora começa a colher frutos de uma gestão transparente e que busca o melhor para os moradores", completou o prefeito Eduardo Boigues.