Em um ano, Itaquá investe R$ 65 milhões em obras em 12 regiões

A Secretaria de Obras de Itaquaquecetuba divulgou, nesta semana, um balanço que apresenta os trabalhos realizados ao longo de 2023. Em apenas um ano, a cidade chegou a marca de R$ 65,1 milhões investidos em infraestrutura viária em 12 regiões, além de outras sete obras de novos equipamentos.



O secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa, destacou a importância dos investimentos para a cidade. "São R$ 65,1 milhões aplicados em infraestrutura, esporte, saúde e revitalização urbana que refletem nosso compromisso em melhorar a qualidade de vida da população. Estamos construindo não apenas estruturas físicas, mas fortalecendo a identidade e o orgulho de morar em Itaquá", disse.



Só em infraestrutura viária, a cidade recebeu R$ 41,7 milhões em investimentos. São aproximadamente 50 ruas e avenidas que, em sua maioria, saíram da terra e ganharam sistema de drenagem, recapeamento e sinalização. Os serviços chegaram nos bairros Parque Piratininga, Vila Esperança, Terra Prometida, Jardim Canaã, Jardim Maria Rosa II, Vila Maria Augusta, Parque Nossa Senhora das Graças, Vila Celeste, Vila Virgínia, Vila Sônia, Jardim Adriane e Recanto Mônica.



Já entre as principais obras e equipamentos, os investimentos alcançaram R$ 23,4 milhões. Entre os destaques está a construção do muro de contenção no Louzada. Com investimento de R$ 5,5 milhões, o projeto foi pensado para fortalecer a segurança da região, além de revitalizar parte da infraestrutura comprometida por deslizamentos de terra.



Outro grande marco foi a construção do Complexo Esportivo Rei Pelé, que ganhou pista de caminhada, playground, quadras de bocha, beach tennis e basquete, além de um grande campo de futebol com grama sintética e refletores em LED. O investimento foi de R$ 4,3 milhões.



Com o intuito de contribuir com o envelhecimento saudável e autonomia de idosos, a pasta iniciou a reforma do Centro de Convivência da Melhor Idade (CEMI). O investimento é de R$ 4,1 milhões e o espaço está recebendo troca de piso, telhado, academia ao ar livre, vestiário, piscina aquecida e coberta, salas extras para atendimento, espaço para shows e atividades, mesas para jogos e estacionamento.



Ainda no esporte, a Vila Virginia vai ganhar uma pista de skate moderna e atrativa. Com investimento de R$ 2,7 milhões, o espaço terá quadra de basquete, praça com academia ao ar livre, playground e quadra de areia, além de iluminação de LED e sistema de drenagem.



Também foi iniciada a reforma e modernização do Terminal Urbano Manoel Feio, com investimento de R$ 3,2 milhões. A praça Juscelino Kubitschek, ao lado, também será revitalizada. Fechando a lista, ainda estão em andamento as obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Tropical, com investimento de R$ 1,5 milhão, e da praça esportiva do Pedreira, com investimento de R$ 2,1 milhões.



"Hoje, Itaquá é uma cidade que investe no seu próprio futuro. Estamos presenciando a transformação da cidade diariamente, com muito trabalho e amor por cada bairro que passamos. Vamos seguir investindo em 2024", completou o prefeito Eduardo Boigues.