Em um ano, Itaquá supera meta e alcança 13 mil instalações de LED

Após um ano da assinatura do contrato de iluminação pública, a Secretaria de Serviços Urbanos de Itaquaquecetuba alcançou a marca de 13 mil instalações de LED em 34 bairros do município. O número é superior à meta estipulada em julho de 2022, que previa 11 mil instalações no período de 12 meses. Os trabalhos seguem ocorrendo e toda a cidade será contemplada.

Até o momento, os bairros 100% iluminados com LED são: Vila São Carlos, Vila Maria Augusta, Horto do Ipê, Jardim Viana, Jardim América, Jardim Patrícia, Califórnia, Jardim Karine, Jardim Odete, Jardim Americano, Jardim Moraes, Terra Prometida, Jardim Mônica, Morada Feliz, Pequeno Coração, Jardim Carolina, Jardim Josely e Estância Guatambu.

Também receberam os serviços os bairros Jardim Ipê, Campo da Venda, Jardim Nossa Senhora das Graças, Jardim Fiorelo, Vila Sônia, Parque São Pedro, Nossa Senhora d'Ajuda, Jardim Altos de Itaquá, Scaffid II, Jardim Ikes, Fortuna, Vila Japão, Napoli II, Viviane II, Jardim Cláudia e Vila Zeferina.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Oliveira, a meta foi ultrapassada devido ao empenho das equipes envolvidas no trabalho, que é histórico na cidade. "Itaquá nunca teve uma iluminação de tamanha qualidade e eficiência. Foram mais de 2 mil instalações além do esperado e isso demonstra o esforço das nossas equipes nesse processo", disse.

Inicialmente, o contrato previa um ano de prestação de serviços da empresa contratada, podendo ser prorrogado ou não. Com a rapidez e a aprovação por parte dos moradores com os serviços prestados, o contrato foi renovado por mais um ano no valor de R$ 16.361.539,00.

"É gratificante andar pela cidade e perceber o antes e depois. Lugares que há décadas não recebiam qualquer cuidado, hoje estão recebendo serviços de infraestrutura, asfalto e nova iluminação de LED. Isso é a dignidade que todos os moradores merecem e que agora estão recebendo. Vamos alcançar toda a cidade", celebrou o prefeito Eduardo Boigues.