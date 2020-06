Em um mês, hospital de campanha de Mogi registra 182 atendimentos

O Hospital de Campanha completa um mês de funcionamento com 182 pacientes admitidos até o meio-dia de ontem. Deste total, 133 pessoas já tiveram alta, 15 foram transferidas por complicações ou piora do quadro clínico e 34 permanecem internadas em tratamento.

“Os números são muito voláteis: somente nas últimas 24 horas, o Hospital de Campanha recebeu 13 pacientes e outros nove devem chegar até o final do dia. Isso sem contar as altas que sempre ocorrem no período da tarde”, explica a diretora de Rede Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Rebeca Barufi, que coordena Hospital de Campanha.

Segundo ela, a equipe tem se empenhado para oferecer a melhor assistência possível, com atenção integral aos doentes em todas as suas necessidades. Outro cuidado é o suporte aos familiares, com contatos telefônicos periódicos para informar sobre o estado de saúde dos pacientes.

A rotina diária é a seguinte: pela manhã o médico que está de plantão no Hospital de Campanha faz o boletim diário dos pacientes, programação de tratamento e medicações prescritas para serem administradas ao longo do dia. À tarde, ele faz contato com os familiares, explica a rotina dos pacientes nas últimas 24 horas e sua evolução.

O Hospital de Campanha de Mogi das Cruzes não funciona de portas aberta, mas é uma importante retaguarda para todos os hospitais da cidade. É uma extensão do Hospital Municipal, também com gerenciamento pela organização social Fundação do ABC, e irá funcionar de forma gradativa, começando com 50 leitos e podendo chegar até 200 leitos de enfermaria.

O equipamento está montado estrategicamente na avenida Cívica, ao lado do Ginásio Municipal Hugo Ramos, próximo ao Corpo de Bombeiros e à Base do Samu, com facilidade de acesso para todos os hospitais da cidade. No total, a unidade conta com 230 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e outros especialistas contratados pela Fundação do ABC ou remanejados de outras unidades de saúde da Prefeitura.

Após o hospital ser desmontado, o que dependerá do comportamento do vírus na cidades, alguns itens serão utilizados em novas unidades que estão sendo implantadas na cidade, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jundiapeba, o Complexo Integrado de Atenção à Saúde (CIAS), no Rodeio, e a Maternidade Municipal, em Braz Cubas. Outros materiais serão direcionados às unidades de origem, de onde foram remanejados temporariamente.