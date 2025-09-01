Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 31/08/2025
Região

Emeb Maria Inês realiza exposição em alusão à cultura indígena e afro-brasileira em Ferraz

Todos os alunos de 2° a 9° ano contribuíram com a exposição utilizando elementos simples do dia a dia e transformando-os em uma obra de arte

01 setembro 2025
- (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz)

Uma exposição cheia de cores e texturas foi organizada pelos alunos da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Maria Inês Batista Camilo Gurgel, na última sexta-feira (28), para mostrar um pouco da cultura indígena e afrobrasileira.

O corpo docente da escola escolheu dois personagens principais para tratar na exposição, sendo eles, Gilberto Gil, representando a cultura afrobrasileira, e Daniel Munduruku, representando a cultura indígena.  

Todos os alunos de 2° a 9° ano contribuíram com a exposição utilizando elementos simples do dia a dia e transformando-os em uma verdadeira obra de arte. A colagem feita por folhas de pipas com a imagem do Gilberto Gil foi o destaque da exposição, a ideia veio em referência à música Pipa, lançada em 2025 e interpretada por ele.

 Além disso, as professoras da Emeb tiveram uma participação muito especial vestidas como representantes da Tropicália.

“Este momento é muito especial, é uma forma de deixar à mostra o talento dos alunos, além de tornar explícito o que eles aprenderam ao longo de todo o ano letivo. Temos aqui cestos feitos com folhas de bananeira, desenhos feitos pelos nossos alunos da educação especial e isso é um grande orgulho para nós”, pontuou a articuladora pedagógica, Roberta Rodrigues.

