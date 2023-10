Emissão da carteira de motorista cresce 48,78% em 9 meses

A emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cresceu 48,78 % nas unidades do Poupatempo na região neste ano. De janeiro a agosto foram emitidos 164.483 documentos, enquanto que no mesmo período em 2022 foram emitidos 110.548 CNH.

Segundo os dados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP), no total, nos dois anos, foram 289.406 CNHs emitidas na região.

Mogi das Cruzes lidera com 6,1 mil documentos emitidos de janeiro a setembro deste ano, em 2022 foram 4,1 mil. As CNHs referentes à cidade de Salesópolis foram emitidas no Detran de Mogi. A cidade emitiu 210 documentos em 2023 e 120 no ano passado.

Itaquaquecetuba vem na sequência com 3,6 mil CHN emitidas, no ano anterior foram 2,5 mil.

Suzano ocupa o terceiro lugar com 3,4 mil CNH emitidas neste ano, enquanto que em 2022 foram emitidas 2,7 mil. Ferraz de Vasconcelos emitiu 1,8 mil neste ano, no ano anterior foram 1,2 documentos.

Arujá ocupa a quinta colocação com 1,3 mil CHN emitidas, em 2022 a cidade emitiu apenas 764 documentos. Poá vem na sequência com 1,3 mil CNH impressas, no ano anterior foram mil documentos.

Santa Isabel emitiu 647 novas habilitações, em 2022 foram 401 novos documentos.

Guararema vem em seguida com 431 CNH impressa, no ano passado foram 222. Por último Biritiba Mirim com 261 CNH emitidas, em 2022 a cidade emitiu 187 habilitações.

POUPATEMPO

Para realizar atendimento presencialmente no Poupatempo, é obrigatório agendamento prévio de data e hora, sem nenhum custo pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, através do número (11) 95220-2974.

Os canais digitais do Poupatempo, oferecem mais de 280 serviços, como a renovação de CNH, pesquisa de débitos e pontos na CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, entre outros.