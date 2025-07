Empreendedores de Guararema participam de imersão sobre inovação e tecnologia

Cerca de 120 empreendedores de Guararema participaram, na última semana, do Imersão Digital Day — etapa do programa Loja do Futuro. A iniciativa, promovida pelo Sebrae-SP, tem como objetivo levar inovação aos negócios do Alto Tietê. O próximo encontro já tem data marcada: será no dia 26 de julho, em Suzano, com inscrições gratuitas abertas pelo link https://agenda.sebraesp.com.br/altotiete.

A programação do Imersão Digital Day inclui a apresentação de técnicas e ferramentas digitais que podem ser aplicadas de forma simples e intuitiva em diversos tipos de negócios — desde estabelecimentos de alimentação até lojas de aviamentos.

A proposta é que os empreendedores aprendam na prática, colocando a mão na massa e aplicando inteligência artificial e outras tecnologias de forma personalizada em seus negócios.

Em Guararema, foram dois dias de capacitação, dias 2 e 3 de julho, com insights sobre marketing digital e tráfego pago, uma parceria com a Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico. Kurth Tonn, gestor do programa Loja do Futuro, destacou que a proposta do evento é apresentar alternativas acessíveis e sem custo para que os empreendedores possam alavancar seus resultados, tanto em datas estratégicas do varejo quanto no dia a dia da operação.

“Queremos que o dono do pequeno negócio pense como os grandes. O objetivo é mostrar que é possível inovar e implementar tecnologias sem grandes investimentos. Com as ferramentas que apresentamos, os empreendedores otimizam processos, reduzem gastos e ganham tempo. A inteligência artificial é uma aliada em diversas áreas do negócio, como gestão e marketing. Basta aprender a utilizá-la, e é isso que oferecemos nessa imersão”, destaca.

O empresário Paulimar Pena, proprietário da É de Minas UAI!, lanchonete especializada em produtos mineiros, ressalta que o curso ampliou a visão dos participantes. “Ele trouxe uma grande abertura, não só de ideias, mas também de execução, com ferramentas que agregam valor aos negócios”, disse.

A empresária Juliana Silva Martin, proprietária da Martin Modas, afirma que o curso vai apoiar a expansão das vendas. “Consegui entender quais ferramentas estão disponíveis e como posso utilizá-las no meu segmento, além de apoiar o planejamento do meu negócio”, avaliou.

Oportunidade

A edição do Imersão Digital Day de Suzano terá oito horas de duração — das 9h às 18h —, e será realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (Rua Presidente Rodrigues Alves, 157, Centro). Para mais informações entre em contato pelo telefone 4723-4510.