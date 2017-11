Empreendedores de Rua participam de encontro de capacitação anual

O prefeito Marcus Melo (PSDB) participou, na manhã desta segunda-feira (6), da 7ª Capacitação de Empreendedores de Rua, realizada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. O evento aconteceu no Ciarte e contou com a presença dos empreendedores de rua que atuam na cidade, além dos auxiliares. Os participantes puderam assistir a palestras do Sebrae, Vigilância Sanitária e Sincomércio.

O curso de capacitação e atualização é uma exigência legal para a renovação da licença de trabalho dos empreendedores de rua de Mogi das Cruzes. Atualmente, a cidade conta com 192 empreendedores cadastrados. Deste total, 172 atuam no ramo de alimentos e 20 no de armarinhos.

“Quando a gente procura aprender coisas novas, sempre evoluímos. Tenho certeza que, ao final da capacitação, os empreendedores terão mais conhecimento que poderá ser utilizada no dia a dia, com um atendimento com cada vez mais qualidade para a população”, afirmou o prefeito.

A novidade na capacitação deste ano é a participação do Sincomércio, que também deverá estabelecer parcerias com os empreendedores de rua. Uma das primeiras ações deverá ser a disponibilização de serviço para exame de saúde dos empreendedores a preço mais baixo que do mercado. O exame também é obrigatório para a renovação da licença.

“Mogi das Cruzes é referência dentro do estado de São Paulo e também para outros locais do Brasil. A qualidade do conhecimento técnico que os empreendedores de rua acumulam nos últimos anos é importante para o crescimento do negócio e também para que a população saiba da qualidade do produto que está sendo comercializado e consumido”, disse o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

Nos últimos anos, a Prefeitura de Mogi das Cruzes vem adotando uma série de medidas para beneficiar o trabalho dos empreendedores de rua. Os profissionais passaram por padronização e receberam treinamentos. Além disso, a taxa de licença permanece com valores congelados em R$ 10,00 para quem trabalha com barracas e R$ 500,00 para os trailers, além do valor de R$ 41,30 para a ocupação do espaço público.

A valorização dos empreendedores de rua traz benefícios como redução da informalidade, minimização da burocracia, melhora da política tributária para os pequenos negócios, valorização do empreendedor de rua, promoção da educação empreendedora e profissionalizante, aumento da geração da renda e número de postos de trabalho, acesso ao crédito e aos serviços financeiros, aumento do faturamento dos participantes e fortalecimento do turismo local.