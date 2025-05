Emprega Ferraz atinge 88% de empregabilidade na última edição

O ‘Emprega Ferraz’, programa de emprego da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos atingiu 88% de pessoas contratadas, no último processo seletivo realizado no dia 23 de abril no Centro de Integração Social (CIS), no Parque São Francisco.

O índice é altamente positivo e reforça que a administração municipal está conseguindo conectar os ferrazenses que procuram emprego às vagas oferecidas.

O dado foi obtido após o retorno das três empresas que participaram da seleção: duas redes de supermercados e uma da construção civil, que no dia do processo seletivo já recrutaram os seus novos trabalhadores.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, foi um ótimo percentual: “Estamos muito contentes porque após muitos processos seletivos já realizados, as empresas e os trabalhadores confiam na Prefeitura de Ferraz para intermediar esta vaga”, afirmou ele.

As vagas oferecidas no processo seletivo foram de preenchimento imediato, já que ambos os supermercados selecionaram para já abrirem as portas.

Foram oferecidas mais de 200 vagas. Aliás, 200 vagas era a expectativa quando o processo seletivo foi realizado, mas como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura faz a captação de vagas toda semana, na realização da seleção, a lista aumentou para 400 oportunidades.

Além do ‘Emprega Ferraz’, a equipe da pasta anunciará em breve outras novidades para fortalecer o programa municipal de geração de vagas de emprego, intermediação e contratação: “Estamos empenhados em melhorar o índice cada vez mais da cidade com uma política forte de empregabilidade e parcerias como já fazemos”, finalizou o secretário.

Na última quarta-feira, mais de 100 pessoas compareceram ao programa. Parte das vagas são para a cidade de Ferraz, Poá e também Guarulhos, além de outras regiões. Foram anunciadas 200 vagas, mas a listagem final com outras empresas que vão se juntando as ações chegam a 400 no total e servirão para futuros processos seletivos e contratações que serão realizados nas próximas semanas.