Emprega Ferraz oferece 100 vagas de emprego e estágio no dia 11 de fevereiro

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizará no dia 11 de fevereiro, quarta-feira, o mutirão de empregos "Emprega Ferraz", oferecendo 100 vagas em 14 diferentes funções. A ação acontecerá das 8h30 às 12h no CIC Ferraz de Vasconcelos, localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, Parque São Francisco.



As oportunidades contemplam desde vagas de estágio para jovens a partir de 16 anos até cargos especializados, com salários que variam de R$ 600,00 a R$ 2.664,00, além de benefícios. Um dos destaques do mutirão é a grande quantidade de vagas que não exigem experiência prévia, facilitando o acesso ao mercado de trabalho para quem busca o primeiro emprego ou está em transição de carreira.



VAGAS DISPONÍVEIS

O cargo com maior número de oportunidades é o de Almoxarife I, II e III, com 29 vagas e salários que vão de R$ 2.202,00 a R$ 2.664,00, mais benefícios. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH categoria B e certificado atualizado de Operador de Empilhadeira. As vagas são destinadas ao público masculino com idade mínima de 25 anos.



Outras oportunidades em destaque incluem 14 vagas para Operador de Caixa, 9 vagas para Balconista de Padaria e 9 vagas para Açougueiro, todas com salários a partir de R$ 2.000,00 e que aceitam candidatos com ou sem experiência.



Para quem está em busca de estágio, o mutirão oferece 21 vagas em diferentes áreas: Vendedora (3 vagas - R$ 800,00), Secretária (3 vagas - R$ 800,00), Marketing (3 vagas - R$ 700,00), Auxiliar de Produção (7 vagas - R$ 650,00), Atendimento ao Cliente (3 vagas - R$ 600,00) e Recepção (3 vagas - R$ 600,00). Todas as vagas de estágio são voltadas para estudantes que estejam cursando ensino médio ou técnico, com idade mínima de 16 anos.



Também há oportunidades para Encarregado de Padaria (6 vagas - R$ 2.300,00), Fiscal de Prevenção de Perdas (7 vagas - R$ 2.124,00), Repositor de Mercadoria (2 vagas - R$ 2.000,00) e Auxiliar de Limpeza (2 vagas - R$ 2.000,00).



COMO PARTICIPAR

Os interessados devem comparecer ao CIC Ferraz de Vasconcelos no dia 11 de fevereiro, das 8h30 às 12h, munidos de documentos pessoais, currículo atualizado e, quando exigido pela vaga, comprovantes de experiência e certificações específicas.



É recomendado que os candidatos cheguem com antecedência para garantir participação no processo seletivo. As entrevistas e encaminhamentos para as empresas parceiras acontecerão durante o evento.



OPORTUNIDADE PARA TODOS

O Emprega Ferraz é uma iniciativa que visa conectar trabalhadores ferrazenses às oportunidades do mercado de trabalho local e regional. Com vagas que atendem diferentes perfis profissionais e níveis de qualificação, o mutirão representa uma importante porta de entrada para quem busca recolocação profissional ou a primeira oportunidade de emprego.



Mais informações:

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) - Ferraz de Vasconcelos

Telefone: 4676-7773