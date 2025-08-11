Emprega Ferraz PAT faz nova seleção de emprego com 194 vagas na área da Saúde e de supermercado

A equipe do Emprega Ferraz PAT esteve nesta segunda-feira, dia 11 de agosto, na estação de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para divulgar o processo seletivo com quase 200 vagas de emprego que ocorrerá nesta quinta-feira, dia 14, no prédio do Centro de Integração da Cidadania (CIC), no Parque São Francisco. A lista de vagas disponíveis estará atualizada, a partir das 13 horas, no site da Prefeitura de Ferraz, no banner do Emprega Ferraz. São vagas para a Rede D’Ór em São Paulo; Grupo GPS Hospital Notredame e as vagas disponíveis em Ferraz são para o Supermercado Rossi para várias funções. É necessário levar currículo atualizado e impresso e um documento com foto.

A entrega das senhas começa logo cedo às 8h30 e vai até o meio-dia. O processo seletivo começa às 9 horas no CIC, Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco. O programa Emprega Ferraz PAT é responsável pela divulgação, cadastro e triagem dos novos colaboradores das empresas que também participarão do processo. Para trabalhar em Ferraz de Vasconcelos, as vagas disponíveis são para operador de loja, açougueiro e padeiro, entre outras.

Serão 70 vagas para auxiliar de limpeza para a região da Mooca também, com salário de R$ 1.717 e mais benefícios. Para as vagas na área da Saúde é necessário ter curso técnico e experiência de pelo menos seis meses. Já para as demais vagas, a escolaridade exigida varia entre o ensino fundamental incompleto e ensino médio.