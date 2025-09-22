Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Emprega Ferraz PAT faz seleção para 50 vagas PCD nesta quinta

É necessário levar além do laudo médico atualizado, o currículo impresso e um documento com foto

22 setembro 2025 - 19h00Por de Ferraz
Emprega Ferraz PAT faz seleção para 50 vagas PCD nesta quintaEmprega Ferraz PAT faz seleção para 50 vagas PCD nesta quinta - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz )

Em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa Com Deficiência, o Emprega Ferraz PAT e o Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência realizam nesta quinta-feira (25), um processo seletivo com 50 vagas de emprego para atender este público. Das 8h30 ao meio-dia, os interessados poderão comparecer ao Centro de Integração da Cidadania (CIC), localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco, para se candidatar para as oportunidades oferecidas por três empresas, duas delas localizadas no município e uma de Mogi das Cruzes. O Supermercado Paraná e a indústria New-Fix estarão participando da seleção promovida pela Prefeitura de Ferraz, além da Winover Contact Center, localizada no município vizinho de Mogi.

É necessário levar além do laudo médico atualizado, o currículo impresso e um documento com foto, além de uma inscrição prévia no seguinte link que está sendo divulgado pelas redes sociais da Prefeitura de Ferraz e pelo perfil do Emprega Ferraz. Esta é a sua chance de conquistar uma colocação no mercado de trabalho em um ambiente que valoriza a inclusão e a diversidade.

A gerente de Divisão de Emprego e Capacitação Profissional do Emprega Ferraz PAT, Luciana Costa, frisou que além das parcerias com o Conselho Municipal e as empresas participantes, a seleção também conta com o apoio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa Com Deficiência por meio do programa “Meu Emprego Inclusivo” que poderá fazer o agendamento para fazer a emissão de laudos ou atualizar o documento. O serviço será agendado para quem tiver a necessidade. Mais informações poderão ser obtidas durante a seleção.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, esta é mais uma atividade do programa focada para ajudar os ferrazenses. Ele lembrou que outras seleções já foram realizadas de forma personalizada como as voltadas para o público dos 50+, para as mulheres e agora a desta semana: “Este é mais um compromisso da Prefeitura de Ferraz, da nossa secretaria, de trazer oportunidades para todos. Este público merece e precisa ser valorizado, pois sabemos da dificuldade em conseguir uma vaga. Agradeço às empresas, o Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência, além do Estado que nos ajudam nesta empreitada também”, afirmou.

