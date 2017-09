Emprega Mogi está selecionando candidatos para 258 vagas para empresa do ramo atacadista

O Emprega Mogi, programa da Prefeitura de Mogi das Cruzes, está selecionando candidatos para 258 vagas para empresa do ramo atacadista. Os interessados em participar do processo seletivo deverão procurar um dos três postos do programa, localizados nos terminais Estudantes e Central e n o CIC de Jundiapeba. Os candidatos deverão levar os documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo.

As vagas são para diferentes setores, desde a área operacional até os setores de tecnologia e recursos humanos. “Mogi tem registrado um crescimento constante no número de contratações. É função do poder público apoiar às empresas, que escolhem nossa cidade para investir e gerar empregos para os mogianos. Estamos trabalhando todos os dias para atrair novos investimentos”, disse o prefeito Marcus Melo.

O trabalho desenvolvido pelo Emprega Mogi tem atraído a atenção de outros municípios, como Suzano e Itaquaquecetuba e tem sido citado como referência para a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Governo Estadual. O programa realiza um trabalho de mão dupla, atuando tanto na captação de vagas junto às empresas da cidade como na seleção de profissionais.

Um diferencial do programa é a atualização das vagas em tempo real. Os candidatos podem consultar as oportunidades no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Os três postos do programa, localizados nos terminais Estudantes e Central e no CIC de Jundiapeba, também oferecem a emissão de carteiras de trabalho. O seguro-desemprego pode ser solicitado na unidade do Terminal Estudantes. Mais informações pelo telefone 4699-1900.