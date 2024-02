Emprego Agora' está com 31 vagas para início imediato em Ferraz

O ‘Emprego Agora’ da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos que funciona como um balcão de empregos com oportunidades, está com 31 vagas para início imediato e para uma indústria do município. A maioria das vagas é para auxiliar de produção (22); operador de máquina (5); urdidor (2); analista de laboratório jr (1) e operador de empilhadeira (1).

Para se candidatar a uma das vagas é só comparecer pessoalmente à Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, na Secretaria de Planejamento e Agricultura (rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis). O horário de funcionamento é das 8 às 17 horas. Ou entre em contato por telefone no 4674-7824.

É preciso trazer documento com foto, além do currículo. Além destas vagas que são todas para a empresa Dini Têxtil, o ‘Emprego Agora’ tem outras vagas que estão disponíveis no próprio site da Prefeitura de Ferraz (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br). As vagas são atualizadas todas as segundas-feiras e trazem diversas oportunidades graças à parceria da administração com as empresas.