"Emprego Agora" realiza 1ª edição do ano com 92 vagas

A primeira edição do ‘Emprego Agora’ da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos já tem data para ocorrer: na próxima segunda-feira, dia 22 de janeiro, a partir das 9 horas da manhã, com pelo menos 90 vagas de emprego aos moradores ferrazenses.

O primeiro processo seletivo para vagas de emprego do ano será realizado em parceria com agências e empresas parceiras que estarão ofertando possibilidade de colocação no mercado de trabalho.

Os interessados devem comparecer, a partir das 9 horas, para a retirada de senhas, orientações e triagens, na Prefeitura de Ferraz, localizada na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis. É necessário comparecer à primeira chamada do ‘Emprego Agora’ portando um documento com foto e o seu currículo.

Todas as informações referentes às vagas serão disponibilizadas no dia, mas a Prefeitura de Ferraz realizará também uma live nesta quarta-feira (17) às 15h30 para divulgar detalhes das vagas que serão ofertadas na primeira edição do ano.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, a Prefeitura de Ferraz pretende manter em 2024, os processos seletivos realizados na própria administração municipal e que surtiram bons resultados no ano passado: “Este trabalho de acolher quem procura vaga e quem oferta a vaga é imprescindível, pois estamos intermediando e ajudando tanto os candidatos como as empresas”, afirmou.

Até o momento, são estas oportunidades disponíveis na lista abaixo, mas o número poderá ser até maior até a data.

Vagas Disponíveis:

- Operador de Teleatendimento - Ativo de Cobrança - 80 vagas

Salário: R$ 1.412,00 + comissão + VT + VR (escala 6x1) 6h20 por dia

Benefícios: Vale refeição, vale transporte, descontos em parceiros e universidades, convênio médico e odontológico.

- Operador de loja – 8 vagas - com salário de R$1.809,00 mais benefícios

- Auxiliar contábil – 2 vagas - com experiência e curso de Ciências Contábeis com salário de R$ 2,8 mil

- Auxiliar Administrativo – 2 vagas - com experiência e cursando Administração – Salário R$ 1,8 mil