Emprego na indústria do Alto Tietê sobe 6% no 1º semestre

O Alto Tietê encerrou o primeiro semestre de 2018 com saldo de 6,08% no nível de emprego industrial e o segundo melhor resultado do Estado, atrás apenas de Sertãozinho (9,09%). Pesquisa divulgada, nessa terça-feira (17), pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) revela a criação de 3.750 postos de trabalho entre janeiro a julho deste ano, nas oito cidades que integram a Regional Alto Tietê - Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

O resultado alcançado pela indústria da região nos seis primeiros meses do ano supera o saldo registrado no mesmo período de 2017, quando foram abertas 300 vagas de emprego no Alto Tietê. Os melhores desempenhos em 2018 são registrados nas empresas que atuam nos setores de metalurgia, produtos têxteis, alimentos, máquinas e equipamentos e veículos automotores e autopeças.

A pesquisa do Ciesp mostra que o nível de emprego industrial vem perdendo força nos últimos meses, mas as indústrias do Alto Tietê seguem contratando, ao contrário do que acontece no Estado. Em junho, por exemplo, a média estadual foi de -0,53%, enquanto o Alto Tietê teve uma variação positiva de 0,23%, o que proporcionou o segundo melhor desempenho entre as 35 regiões industriais paulistas.

"Muitas regiões que começaram o ano gerando empregos tiveram, nos últimos meses, uma variação negativa que reflete a instabilidade da economia nacional e as dificuldades que a indústria enfrenta. Se olharmos o saldo do primeiro semestre no Estado, temos 12 diretorias que fecharam no negativo, enquanto 23 conseguiram manter os indicadores positivos, como é o caso do Alto Tietê. Se não fossem essas 23 regiões, a média estadual estaria seriamente comprometida", avalia José Francisco Caseiro, diretor do Ciesp Alto Tietê, ao citar a média estadual no primeiro semestre, que foi de 0,79%, com criação de 17 mil vagas.

Em junho, o Alto Tietê registrou a menor evolução no nível de emprego industrial no primeiro semestre. A Região começou com 2,20% de variação em janeiro; 1,84% em fevereiro; 0,37% em março; 0,71% em abril; 0,59% em maio; e chegou a junho com 0,23%. Embora o resultado seja o melhor para o mês desde junho de 2013, ele confirma a desaceleração do setor.