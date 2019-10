Emprego volta a despencar na indústria do Alto Tietê

O nível de emprego industrial voltou a despencar na área de abrangência da Diretoria Alto Tietê do CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, composta pelos municípios de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano. Pesquisa divulgada hoje (16/10) mostra que a Região apresentou variação de -1,06%, o que significou uma queda de aproximadamente 650 postos de trabalho. No Estado, o resultado foi de -0,06%.

Com o desempenho de setembro, o Alto Tietê passa a acumular, pela primeira vez em 2019, saldo anual negativo. O acumulado no ano é de -0,73%, o que corresponde a 450 postos de trabalho a menos. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de -1,89%, representando uma queda de aproximadamente 1.150 postos de trabalho.

Até agosto, mesmo com dificuldades e oscilações, o Alto Tietê vinha se mantendo entre as poucas regiões industriais do Estado que acumulavam saldo anual positivo, com mais empregos gerados do que vagas fechadas. As 1.100 contratações feitas nos meses de janeiro (600), abril (250) e maio (250) não foram suficientes para fazer frente às 1.550 demissões ocorridas em fevereiro (100), março (150), junho (500), julho (100), agosto (50) e, agora, em setembro (650).

“O resultado dos últimos meses, acentuado agora por setembro, confirma a instabilidade entre os muitos segmentos da indústria de transformação e não está descartado o risco de terminar o ano com saldo negativo, o que vai na contramão das expectativas iniciais e transfere para 2020 as chances de uma recuperação mais consistente da indústria. Hoje, das 36 regiões industriais do Estado, 26 estão com desempenho negativo”, pontua José Francisco Caseiro, diretor do CIESP Alto Tietê, ao citar a redução no desempenho dos setores que vinham compensando aqueles que ainda estavam retraídos.

“A diversidade do parque produtivo do Alto Tietê vinha sendo o fator decisivo para a recuperação da indústria na Região e a manutenção positiva do nível de emprego. Agora, no entanto, a maioria dos segmentos está com o desempenho fraco, reflexo da crise na Argentina, que afeta um dos nossos principais setores que é o de veículos e autopeças; da desaceleração global e, principalmente, da nossa economia intermitente”, avalia o diretor Caseiro.

O nível de emprego industrial na Diretoria Alto Tietê no mês de setembro/2019 foi influenciado pelas variações negativas de Máquinas e Equipamentos (-3,23%); Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos (-2,55%); Veículos Automotores e Autopeças (-0,54%) e Produtos Têxteis (-1,88%), que foram os setores que mais influenciaram o cálculo do indicador total da região.