Seis cidades do Alto Tietê têm 358 vagas de emprego abertas; Itaquá têm 328 oportunidades

O Alto Tietê têm 358 vagas de emprego abertas nesta semana. As oportunidades aparecem em seis municípios da região. O maior número de chances está em Itaquaquecetuba, com 328. O município itaquaquecetubense mantém chances em mais de cinco áreas profissionais, sendo elas: montador de móveis, com 200 vagas disponíveis e costureiro em confecção, com 101. Em Suzano, a pessoa terá oportunidades para auxiliar de escritório, manutenção de edificações, serralheiro e, também, como costureiro em confecção.

Em Itaquá, as vagas também estão disponíveis para gerente comercial e açougueiro, com dez vagas, respectivamente. Também há três vagas para vendedor a domicílio, além de uma para as seguintes áreas profissionais: auxiliar de alimentação, cartazeiro, supervisor de vendas e montador de máquinas.

As oportunidades também surgem em Santa Isabel. A cidade é a segunda com o maior número de vagas abertas, com 13. Lá, os interessados poderão preencher a oito vagas para inspetor de qualidade, técnico mecânico e serviços gerais, ambas tem duas vagas, e uma para cozinheiro geral. Em seguida vem Mogi das Cruzes, com dez oportunidades. Todas elas são para motorista de ônibus urbano.

De acordo com a Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (Sert), as cidades de Ferraz de Vasconcelos e Arujá têm apenas uma vaga aberta cada. Em Ferraz, por exemplo, a oportunidade é para serviços de alimentação. Já a segunda cidade, o interessado pode preencher a vaga para motorista de caminhão.

Emprega SP

As vagas estão disponíveis pelo programa estadual Emprega SP. Os interessados às vagas precisarão se cadastrar no site do programa e criar login, senha e informados os dados solicitados.

Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG,CPF,PIS e a Carteira de Trabalho.

Emprega São Paulo

As vagas estão disponíveis por meio do Emprega São Paulo. O programa foi instituído, em agosto de 2008, e recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados.