Empresa alerta para os cuidados com a rede elétrica nos "arraiás" durante o período de festas junina

Os meses de junho e julho são marcados pelas festas populares, com a montagem de “arraiás” e quermesses em toda a região. Para garantir a segurança durante as festividades, a EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, reforça os cuidados necessários com a rede elétrica, seja em casa, nas praças ou nas ruas.

Além das comemorações, este mês é marcado pelo Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras, que em 2023 traz a campanha do Junho Laranja com alerta às queimaduras provocadas por acidentes com a energia elétrica. Para se ter uma ideia, de acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), que apoia a campanha organizada pela Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), foram registrados no Brasil no ano passado 853 acidentes com choque elétrico, de diversas naturezas, que provocaram 592 mortes.

“Essa mobilização em prol da segurança é necessária para que esses momentos especiais sejam marcados apenas por alegria e celebração. A prevenção é o melhor caminho para evitar acidentes. Estamos à disposição para oferecer as orientações necessárias à população para que os eventos sejam realizados com a máxima segurança”, afirma Stevon Schettino, gestor de operação da EDP.

Fogueiras, fogos de artifícios, bandeirolas e balões representam os principais riscos de acidentes com energia nessa época do ano. No caso de ambientes externos, por exemplo, enfeites aéreos como bandeirinhas, não devem ser amarrados em postes ou bocais de lâmpadas. Além disso, arames e fios metálicos também não devem ser utilizados para fixação dos ornamentos. O mesmo acontece com o uso excessivo de conexões, emendas e extensões, que podem causar acidentes. Em caso de necessidade, a EDP deve ser procurada com antecedência para que sejam efetuadas as ligações provisórias ou afastamento da rede de distribuição de energia, com toda a segurança e por técnicos especializados.

No momento da montagem das barracas, os cuidados devem ser tomados em relação às redes elétricas aéreas, com o risco de acidentes caso alguma estrutura encoste na fiação. Coberturas e toldos também devem estar bem fixados para evitar que sejam projetados contra a rede caso se soltem em função de chuvas e fortes ventos.

Outro ponto de atenção são as fogueiras, que não devem ser montadas e acesas sob os cabos de energia, com risco de provocar incêndios. A queima de fogos de artifício também deve ocorrer em espaços abertos e longe das estruturas.

A concessionária destaca ainda o risco representado pela soltura de balões, crime previsto em lei e que acarreta sérios danos à população, com a ocorrência de incêndios e interrupção no fornecimento de energia. Desde o início deste ano, por exemplo, já foram registradas cinco quedas de balões sobre a rede na região que provocaram o corte de energia. Somente em Mogi das Cruzes foram três ocorrências.

Em caso de acidentes relacionados ao sistema de energia nunca se aproxime do local e entre em contato com a EDP, pelos canais de atendimento:

- EDP Online no www.edponline.com.br;

- Aplicativo EDP Online;

- WhatsApp EDP: (11) 93465-2888;

- Central de atendimento por telefone (0800 721 0123);

- Agências de atendimento presencial;

