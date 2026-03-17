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Jornal Diário de Suzano - 17/03/2026
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Região

Empresa de Mogi promove evento nacional sobre comércio exterior e liderança feminina

Organizado pela B2Gether, o evento será realizado no dia 24 de março, a partir das 9 horas, com a proposta de oferecer conteúdo de alto nível técnico sobre comércio exterior

17 março 2026 - 16h12Por De Mogi
Empresa de Mogi promove evento nacional sobre comércio exterior e liderança femininaEmpresa de Mogi promove evento nacional sobre comércio exterior e liderança feminina - (Foto: Divulgação)

A B2Gether, empresa sediada em Mogi das Cruzes e referência nacional em câmbio para importação e exportação, realizará a segunda edição do evento "Mulheres do Comex 2026" no próximo dia 24 de março, a partir das 9 horas.

Trata-se de um evento de conteúdo totalmente online e gratuito, criado em homenagem ao Mês da Mulher e que visa destacar, valorizar e inspirar a participação feminina em um setor fundamental para a economia brasileira.

O encontro reunirá mulheres especialistas para discutir temas técnicos e relevantes no campo do comércio exterior, como processos de importação, DUIMP, logística marítima internacional, incentivos às exportações brasileiras e métricas no desembaraço aduaneiro.

"O Mulheres do Comex não é apenas uma celebração referente ao 8 de março, mas sim um espaço de troca técnica, estratégica e prática. Queremos dar visibilidade às vozes que movem o comércio exterior brasileiro todos os dias, com a proposta de oferecer um conteúdo de alto nível", afirma Janaina Assis, sócia-fundadora da B2Gether e empresária com atuação em Mogi.

As inscrições para o Mulheres do Comex 2026 podem ser feitas pelo site da B2Gether.

Serviço

Evento: Mulheres do Comex 2026

Data: 24 de março

Horário: a partir das 9 horas

Formato: Online

Inscrições: https://business2gether.com/mulheres-do-comex/

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