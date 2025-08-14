Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 14 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Empresa de Mogi realizará evento gratuito com grandes nomes do Comércio Exterior

B2Gether Comex Summit 2025 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro, de forma online, e contará com 15 especialistas nacionais e internacionais

14 agosto 2025 - 13h47Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

A B2Gether, empresa especializada em câmbio com sede em Mogi das Cruzes, vai realizar nos dias 2, 3 e 4 de setembro o Comex Summit 2025, um evento online e gratuito voltado para empresários, gestores e profissionais que atuam, direta ou indiretamente, com operações internacionais. O objetivo é reunir especialistas do Brasil inteiro e do exterior para debater os desafios e os rumos do comércio exterior brasileiro.

Durante os três dias de programação, sempre das 9 às 12 horas (horário de Brasília), o evento será composto por mais de 10 horas de conteúdo especializado e ao vivo, com 15 palestrantes que atuam em países como Brasil, Canadá e Itália. 

A proposta é trazer uma abordagem multidisciplinar e conectar temas que estão no centro das decisões estratégicas das empresas que lidam com importações, exportações, fretes internacionais, regimes aduaneiros, classificação fiscal, reforma tributária e câmbio.

“A ideia de organizar o Comex Summit surgiu com a missão de conectar o conhecimento técnico à prática das empresas importadoras e exportadoras, ainda mais nesse momento tão desafiador para o comércio exterior brasileiro. Vamos reunir profissionais com muita experiência e visão estratégica para oferecer um conteúdo que pode fazer a diferença”, afirmam Janaina Assis e Diego Zia, sócios-fundadores da B2Gether, empresa referência em operações de câmbio no Brasil. 

Inscrições

Para participar, basta se inscrever gratuitamente pela página oficial do evento: https://lp.business2gether.com/comex-summit-2025. Os inscritos terão acesso exclusivo à transmissão ao vivo e receberão certificado de participação, além de concorrer a sorteios de brindes.

Palestras

A programação do evento contempla diversos temas com abordagem técnica, prática e estratégica. Confira, a seguir, a relação completa das palestras, dos especialistas e das empresas nas quais atuam:

Dia 2 de setembro (terça-feira)

• 9h - 9h10 | Abertura | Rebeka Assis (B2Gether)

• 9h10 - 9h40 | Tema: Novo Processo de Importação: Tudo o que você precisa saber sobre a DUIMP e o Catálogo de Produtos | Palestrante: Cesar Pilarski (Mundial Comex)

• 9h45 - 10h15 | Tema: Quais são as vantagens de operar na Zona Secundária? Desafios e oportunidades para o Comex | Palestrante: Clayton Rodrigues (Libraport)

• 10h20 - 10h50 | Tema: Será que a sua empresa está exportando certo? | Palestrante: Nicola Minervini (Minervini Consulting - Itália)

• 10h55 - 11h25 | Tema: Câmbio para Importação e Exportação: Como pagar menos taxas nas operações? | Palestrante: Janaina Assis (B2Gether)

• 11h30 - 12h | Tema: Profissionalismo com Propósito: O que os 17 anos de Comex me ensinaram sobre ter uma rotina organizada e eficiente | Palestrante: Jaqueline Volpe (OEC Group - Canadá)

Dia 3 de setembro (quarta-feira)

• 9h - 9h10 | Abertura | Rebeka Assis (B2Gether)

• 9h10 - 9h40 | Tema: Como identificar as tendências de alta e baixa no Frete internacional? | Palestrante: Jean Moreira (Especialista em Logística e Comex)

• 9h45 - 10h15 | Tema: Será que o Comex é para todos mesmo? | Palestrante: Thiago Pagano (ComexFácil)

• 10h20 - 10h50 | Tema: Feiras Internacionais: Como transformar eventos em oportunidades de negócios globais? | Palestrante: Silvana Gonçalves (Studio Dibea - Itália)

• 10h55 - 11h25 | Tema: Renda Passiva no Comex: Como monetizar seu networking e ganhar dinheiro com indicações? | Palestrante: Diego Zia (B2Gether)

• 11h30 - 12h |Tema: Crédito Estratégico para driblar movimentos de mercado: Um olhar não convencional para crescer no Comex | Palestrante: Denis Moura (4TE Group)

Dia 4 de setembro (quinta-feira)

• 9h - 9h10 | Abertura | Rebeka Assis (B2Gether)

• 9h10 - 9h40 | Tema: Como estruturar sua empresa para competir globalmente? | Palestrante: Francisco Bottino (Comex Sem Mistérios)

• 9h45 - 10h15 | Tema: Transporte LCL: Estratégias e Oportunidades na Consolidação de Cargas | Palestrante: Alexandre Costa (Astúrias Cargas)

• 10h20 - 10h50 | Tema: Reforma Tributária e Comércio Exterior: impactos do IBS e da CBS nas operações de importação e exportação | Palestrante: Edson Silva (Tributo Certo)

• 10h55 - 11h25 | Tema: OEA (Operador Econômico Autorizado) na visão das empresas certificadas | Palestrante: Cileide David (Foxconn Brasil)

• 11h30 - 12h | Tema: NCM: Como garantir a classificação fiscal (correta) de produtos? | Palestrante: Elaine Rueda (RCT Consult)

Informações

Evento: Comex Summit 2025

Data: 2, 3 e 4 de setembro de 2025

Horário: das 9h às 12h (horário de Brasília)

Local: Online (transmissão exclusiva para inscritos)

Inscrições: Gratuitas, pelo link https://lp.business2gether.com/comex-summit-2025

Deixe seu Comentário

Leia Também

Psicóloga dá dicas para enfrentar desafio da volta às aulas
Saúde

Psicóloga dá dicas para enfrentar desafio da volta às aulas

Documentário "Dentro da Cena" pré-estreia no Núcleo de Cultura Ousadia, em Mogi, no domingo (17)
Cidades

Documentário "Dentro da Cena" pré-estreia no Núcleo de Cultura Ousadia, em Mogi, no domingo (17)

Região do Alto Tietê tem 182 vagas de emprego disponíveis nos PATs
Região

Região do Alto Tietê tem 182 vagas de emprego disponíveis nos PATs

Projeto de parque aquático de R$ 130 mi e 550 empregos em Poá é entregue ao governo de SP
Turismo

Projeto de parque aquático de R$ 130 mi e 550 empregos em Poá é entregue ao governo de SP

Câmara de Mogi aprova abertura de crédito de R$ 2,3 mi para regularização fundiária
Região

Câmara de Mogi aprova abertura de crédito de R$ 2,3 mi para regularização fundiária

Desenvolve SP leva Jornada de Crédito a Poá para impulsionar negócios
Região

Desenvolve SP leva Jornada de Crédito a Poá para impulsionar negócios