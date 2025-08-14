Empresa de Mogi realizará evento gratuito com grandes nomes do Comércio Exterior

A B2Gether, empresa especializada em câmbio com sede em Mogi das Cruzes, vai realizar nos dias 2, 3 e 4 de setembro o Comex Summit 2025, um evento online e gratuito voltado para empresários, gestores e profissionais que atuam, direta ou indiretamente, com operações internacionais. O objetivo é reunir especialistas do Brasil inteiro e do exterior para debater os desafios e os rumos do comércio exterior brasileiro.

Durante os três dias de programação, sempre das 9 às 12 horas (horário de Brasília), o evento será composto por mais de 10 horas de conteúdo especializado e ao vivo, com 15 palestrantes que atuam em países como Brasil, Canadá e Itália.

A proposta é trazer uma abordagem multidisciplinar e conectar temas que estão no centro das decisões estratégicas das empresas que lidam com importações, exportações, fretes internacionais, regimes aduaneiros, classificação fiscal, reforma tributária e câmbio.

“A ideia de organizar o Comex Summit surgiu com a missão de conectar o conhecimento técnico à prática das empresas importadoras e exportadoras, ainda mais nesse momento tão desafiador para o comércio exterior brasileiro. Vamos reunir profissionais com muita experiência e visão estratégica para oferecer um conteúdo que pode fazer a diferença”, afirmam Janaina Assis e Diego Zia, sócios-fundadores da B2Gether, empresa referência em operações de câmbio no Brasil.

Inscrições

Para participar, basta se inscrever gratuitamente pela página oficial do evento: https://lp.business2gether.com/comex-summit-2025. Os inscritos terão acesso exclusivo à transmissão ao vivo e receberão certificado de participação, além de concorrer a sorteios de brindes.

Palestras

A programação do evento contempla diversos temas com abordagem técnica, prática e estratégica. Confira, a seguir, a relação completa das palestras, dos especialistas e das empresas nas quais atuam:

Dia 2 de setembro (terça-feira)

• 9h - 9h10 | Abertura | Rebeka Assis (B2Gether)

• 9h10 - 9h40 | Tema: Novo Processo de Importação: Tudo o que você precisa saber sobre a DUIMP e o Catálogo de Produtos | Palestrante: Cesar Pilarski (Mundial Comex)

• 9h45 - 10h15 | Tema: Quais são as vantagens de operar na Zona Secundária? Desafios e oportunidades para o Comex | Palestrante: Clayton Rodrigues (Libraport)

• 10h20 - 10h50 | Tema: Será que a sua empresa está exportando certo? | Palestrante: Nicola Minervini (Minervini Consulting - Itália)

• 10h55 - 11h25 | Tema: Câmbio para Importação e Exportação: Como pagar menos taxas nas operações? | Palestrante: Janaina Assis (B2Gether)

• 11h30 - 12h | Tema: Profissionalismo com Propósito: O que os 17 anos de Comex me ensinaram sobre ter uma rotina organizada e eficiente | Palestrante: Jaqueline Volpe (OEC Group - Canadá)

Dia 3 de setembro (quarta-feira)

• 9h - 9h10 | Abertura | Rebeka Assis (B2Gether)

• 9h10 - 9h40 | Tema: Como identificar as tendências de alta e baixa no Frete internacional? | Palestrante: Jean Moreira (Especialista em Logística e Comex)

• 9h45 - 10h15 | Tema: Será que o Comex é para todos mesmo? | Palestrante: Thiago Pagano (ComexFácil)

• 10h20 - 10h50 | Tema: Feiras Internacionais: Como transformar eventos em oportunidades de negócios globais? | Palestrante: Silvana Gonçalves (Studio Dibea - Itália)

• 10h55 - 11h25 | Tema: Renda Passiva no Comex: Como monetizar seu networking e ganhar dinheiro com indicações? | Palestrante: Diego Zia (B2Gether)

• 11h30 - 12h |Tema: Crédito Estratégico para driblar movimentos de mercado: Um olhar não convencional para crescer no Comex | Palestrante: Denis Moura (4TE Group)

Dia 4 de setembro (quinta-feira)

• 9h - 9h10 | Abertura | Rebeka Assis (B2Gether)

• 9h10 - 9h40 | Tema: Como estruturar sua empresa para competir globalmente? | Palestrante: Francisco Bottino (Comex Sem Mistérios)

• 9h45 - 10h15 | Tema: Transporte LCL: Estratégias e Oportunidades na Consolidação de Cargas | Palestrante: Alexandre Costa (Astúrias Cargas)

• 10h20 - 10h50 | Tema: Reforma Tributária e Comércio Exterior: impactos do IBS e da CBS nas operações de importação e exportação | Palestrante: Edson Silva (Tributo Certo)

• 10h55 - 11h25 | Tema: OEA (Operador Econômico Autorizado) na visão das empresas certificadas | Palestrante: Cileide David (Foxconn Brasil)

• 11h30 - 12h | Tema: NCM: Como garantir a classificação fiscal (correta) de produtos? | Palestrante: Elaine Rueda (RCT Consult)

