Empresa de saúde reúne alta gestão nacional em Convenção Comercial

A Bahia, importante centro de saúde no Brasil, foi escolhida mais uma vez para sediar a convenção comercial da Hapvida, realizada entre os dias 7 e 10 de abril, em Guarajuba, no município de Camaçari. O evento, realizado semestralmente, reuniu a alta gestão da empresa no resort Vila Galé Marés para discutir estratégias e alinhar metas para os próximos meses. Sob o tema "Mar de oportunidades: navegando para o crescimento", o encontro foi dividido em duas etapas.

Nos dias 7 e 8, o foco foi a área comercial empresarial. Já nos dias 9 e 10, a atenção se voltou ao setor de varejo. Estiveram presentes executivos de alto escalão, incluindo o vice-presidente Comercial, Rafael Andrade, e diversos diretores executivos das áreas de Planejamento Estratégico, Informações Gerenciais, Comercial Empresarial, Relacionamento e Varejo. Na ocasião, foram abordados temas importantes para o desenvolvimento da empresa, como os grandes investimentos da companhia, novos serviços e tecnologias que impactam diretamente o cliente, além de estratégias comerciais e boas práticas do mercado.