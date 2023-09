Empresas abertas superam número de fechadas; saldo é de 10 mil novos negócios

De janeiro a julho foram registradas 22.081 empresas abertas e 12.063 fechadas. Nesses dados também estão incluídas as informações de Microempreendedores Individuais (MEIs).

Todas as cidades da região tiveram saldo positivo no período analisado.

Cidades

O maior saldo foi registrado em Mogi, com 3.034, resultado de 6.838 empresas abertas e 3.804 fechadas.

Em seguida está Itaquá, com saldo de 2.029, resultado de 4.234 CNPJs abertos e 2.205 fechados.

Suzano é a terceira com saldo de 1.797. Foram 4.226 empresas abertas e 2.429 fechadas.

Na quarta e quinta posição aparece Ferraz e Arujá, que tiveram números semelhantes: 972 e 900 empresas abertas, respectivamente.

Em Ferraz foram 2.181 abertas e 1.209 fechadas. Enquanto Arujá teve 1.520 abertas e 620 fechadas.

Poá aparece em seguida, com saldo de 649 empresas. Foram 1.579 abertas e 930 fechadas.

Santa Isabel teve saldo de 337 empresas, decorrente de 700 CNPJs abertos e 363 fechados.

Fecham a lista Guararema (177), Biritiba (66) e Salesópolis (57).

País

De janeiro a julho deste ano, o Brasil registrou um saldo positivo de 1.064.683 empresas abertas. No período, foram criados 2.351.279 novos registros no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e, por outro lado, 1.286.596 empresas foram fechadas.

O saldo segue positivo quando se retira da conta os dados de Microempreendedores Individuais (MEIs). Nesse cenário, o Brasil abriu 567.975 empresas e fechou 315.987, com saldo, nos primeiros sete meses do ano, de 251.988 novas empresas.

Até julho, o Brasil tem 21,6 milhões de empresas ativas. De acordo com o painel Mapa de Empresas, o tempo médio de abertura de empresas é de 1 dias e 4 horas. Além do painel online, a cada quatro meses, o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI/MDIC) faz a análise dos dados.

O Alto Tietê registrou saldo positivo de 10.018 empresas abertas em 2023, segundo dados do painel Mapa de Empresas, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), divulgados nesta semana. (Veja tabela abaixo)